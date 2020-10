Agente de Duván Zapata: "Increible que no sea considerado uno de los mejores delanteros de Europa"

Néstor Villarreal, ex-jugador argentino y representante del 'Toro', explicó por qué no hay ofertas para llevárselo.

Es el hombre del momento, el nombre 'boom' de la y su representante lo sabe. Duván Zapata sigue en boca de todos y en el deseo de muchos, pero lo cierto es que al hoy lo disfruta el , pero pronto lo podría hacer algún grande del Viejo Continente.

En diálogo con Calciomercato, Néstor habló del presente y futuro del goleador, de quien se espera sea uno de los movimientos top del próximo mercado, a pesar de que en el mercado que terminó, las ofertas parecieron no llegar:

"En las anteriores dos temporadas ha marcado casi 50 tantos en 80 partidos. Es otra cosa la que me sorprende: que no se le considere todavía como uno de los mejores delanteros de Europa. He visto equipos invertir muchísimo dinero en jugadores con un rendimiento que no es mejor al de Duván, que siempre trabaja para el equipo. Desde que juega en el Atalanta, donde por supuesto está muy feliz, además de los goles ha realizado también tiene 21 asistencias. Sabe sacrificarse para los compañeros y crear espacios para los demás"

Por último, habló del futuro del colombiano: "Me parece muy infravalorado considerando todo lo que hace en el campo (...) Sobre su futuro reitero que en el Atalanta está feliz, no es este el problema. Siendo su representante y analizando su rendimiento, sin embargo, me ha extrañado que no le llegasen ofertas importantes al club".