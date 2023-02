A treinta segundos y un tuit

Memphis marcó para darle tres puntos de oro al Atleti

Estaba la tribu medio resignada, revirada con la enésima expulsión de Savic y la inacción de un equipo que no termina de convencer. Estaba la gente moscatel, rezando todo el santoral y agradeciendo la ayuda de San Oblak, porque el gol de Celta podía llegar en el último aliento. Y estaba el personal, harto de estar harto, a apenas treinta segundos y un tuit de poner a caldo a Memphis Depay. Ahí apareció Carrasco, dribló, chutó, la pelota quedó en tierra de nadie y el neerlandés, a la media vuelta, en semifallo y con un recurso del fútbol-sala, vacunó al Celta. 'Don Fútbol' en Balaídos. Un deporte más fácil que hacer la declaración de la renta y bastante más complejo que sumar dos y dos. Caprichos del destino, el Atleti se soltó de la mano de su amiga mala suerte, compró un billete de lotería en el último minuto y Memphis cobró derechos de autor. La mandó a guardar y tres puntos de oro. Durante la temporada hay partidos donde juegas bien, llegas, tienes veinte ocasiones y no ganas. Conclusión: Buen partido y cara de tonto. Luego hay otros partidos durante el curso donde mereces perder, te llegan mucho, no llegas y cuando tienes una ocasión, ganas. Conclusión: Mal partido y 3 puntos. Inexplicable. 'Don Fútbol'.

El Atleti, que fuera de casa sería aspirante al título y en casa coquetearía con el descenso, suma y sigue. A trancas y barrancas. Siendo su peor enemigo, pero sigue. El objetivo es la tercera plaza y si quiere conseguirla, tendrá que mejorar un mundo. Ahora mismo, vivir para ver después de las críticas recibidas, los jugadores más fiables de ese equipo son Nahuel Molina y Mario Hermoso. Primero, porque están sanos. Segundo, porque no paran de correr. Y tercero, porque están demostrando que pueden fallar, pero van sobrados de compromiso. Y ese poco, en este equipo y estos tiempos, es mucho. Más allá de las dotes milagreras de Oblak y de los dos citados, incluso del récord de Koke, conviene detenerse en tres nombres propios. El primero, Rodrigo De Paul. El personal sigue estando a treinta segundos y un tuit de volver a cargar contra él, pero está dando lo que tiene y va mejorando. Que dure. El segundo nombre propio es Pablo Barrios. El personal estuvo a treinta segundos y un tuit de machacar a Simeone por cambiarle al descanso, pero la realidad es que el chico, que es muy bueno y tiene una pinta estupenda, no estuvo bien, opositó al cambio y no se le hace ningún favor cuando se le aplaude todo. Forma parte de su proceso de formación. Y el tercer nombre es Memphis.

Mientras la gente sigue esperando que Morata convierta y salga de su tienda de campaña eterna del fuera de juego, el personal estaba a treinta segundos y un tuit de despotricar contra Memphis. Que si está fuera de forma, que si está gordo, que si no vale y que si menudo gol ha colado el Barça. El chico se revolvió, marcó, nadie tuiteó y se repartieron biberones. Que disfrute el amigo 'Lolo', fundador del club del biberón. En la peor temporada del Atleti desde que llegó Simeone, algo es algo. Recuperar esa capacidad 'mamatoria' es un regalo caído del cielo. Que dure. Y que, con un poco de suerte, a rezar para que el pueblo tenga un poco más de paciencia que apenas treinta segundos y un tuit. Al Atleti hay que quererle cuando menos lo merece, porque siempre es cuando más lo necesita.

Rubén Uría