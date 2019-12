A Ter Stegen no le pasan ni los rayos X

El alemán brilló en el Metropolitano sacando dos goles cantados del Atleti

Que Messi es el rey del fútbol mundial no es ningún secreto. Que es medio FC tampoco lo es. Pero que Messi casi siempre tiene la ayuda de Marc André Ter Stegen ya no es noticia. El alemán estuvo soberbio en el Metropolitano, haciendo dos paradas increíbles para evitar goles cantados del . De hecho, el Barça, cada día se está acostumbrando más y más a aferrarse al respirador artificial de los goles de Messi y las paradas de Ter Stegen. El germano volvió ayer a ser decisivo para el conjunto culé. Tuvo una actuación determinante y, una vez más, salvó a su equipo. Le sacó un gol que ya cantaba el Metropolitano a Mario Hermoso, a bocajarro, y otro a Morata, con un cabezazo que sacó en la misma línea de gol.

Ter Stegen amargó la noche a los rojiblancos. Su primera gran parada fue en el minuto 20 tras un remate de Mario Hermoso. Su pierna y su cuerpo desviaron a córner la acción, cuando medio Metropolitano ya se levantaba de sus asientos para celebrar el gol. El tanto habría sido un mazazo para el Barcelona, en ese entonces superado claramente por los de Simeone.

Antes del final de la primera mitad llegó el segundo "milagro" del alemán. Fue a un remate de cabeza de Morata. Ter Stegen sacó una mano providencial, increíble, que impidió que su testarazo acabara entre los tres palos. Durante el partido, Ter Stegen estuvo provindecial para su equipo y en el duelo de grandes porteros, acabó superando a Oblak, que no pudo evitar el golazo de Messi en los instantes finales. El alemán, espectacular, demostró que, cuando está inspirado, no le pasan ni los rayos X. Fue un muro. El muro contra el que se estrelló el Atleti.

Nada más acabar el partido, Suárez comentó que Ter Stegen "había estado enorme" y Valverde fue aún más tajante: "En el campo había dos porteros que pueden hacer milagros y suelen hacer grandes paradas. Me sorprende cuando dicen que si no es por Ter Stegen no ganamos. Es lo que se les pide. Tenemos un gran portero y sabemos que siempre está ahí".