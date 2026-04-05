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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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A pesar de su plantilla estelar... Una grave acusación sacude al Al-Hilal

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Italia

El líder tiene dificultades ante la portería rival

El Al-Hilal sufrió claramente la falta de eficacia ofensiva ante la portería rival, algo que quedó patente en su empate a 2-2 contra el Al-Taawoun, en el partido que enfrentó a ambos equipos el sábado por la tarde, en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales.

El Al-Hilal perdió dos puntos en la lucha por el título de la Liga Roshen, ya que elevó su saldo a 65 puntos en el segundo puesto, empatado con el Al-Ahli, tercero, y a cinco puntos del líder, el Al-Nassr.

El periodista saudí Emad Al-Salmi declaró durante su aparición en el programa «Acción con Walid»: «Creo que el Al-Hilal es el equipo que más ocasiones desperdicia en la Liga Roshen esta temporada».

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Y añadió: «El equipo cuenta con una plantilla sólida, pero siempre falla a la hora de convertir las ocasiones en goles, lo que demuestra la falta de un delantero capaz de marcar».

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Y concluyó: «El Al-Hilal empató en el partido contra el Al-Taawoun porque se enfrentó a uno de los mejores equipos a la hora de jugar contra los grandes clubes».

Y esto ocurre a pesar de que el Al-Hilal cuenta con un grupo de jugadores excepcional, encabezado por el francés Karim Benzema, el brasileño Malcom de Oliveira y Salem Al-Dossari.


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