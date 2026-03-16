Zanetti rechaza a Cassano y Adani: el Inter mantiene silencio mediático, ¿qué ha pasado?

El emblemático jugador del Inter no asistirá a la gala de «Viva el Fútbol», el conocido videopodcast presentado por y con Daniele Adani, Nicola Ventola y Antonio Cassano. En el episodio de hoy, celebrado en el Teatro Arcimboldi de Milán, debería haber estado presente Javier Zanetti, vicepresidente de los nerazzurri, quien, sin embargo, decidió rechazar la invitación, tal y como ha informado el propio programa.

EL COMUNICADO - «En este momento, los miembros del Inter no hacen ningún tipo de declaración. Muy apenado, porque evidentemente la decisión no depende de él, Javier Zanetti no podrá, por tanto, asistir a la velada de Viva el Fútbol. Estas situaciones, por desgracia, a veces ocurren en el mundo del fútbol, y no podemos hacer nada al respecto. No obstante, el propio Javier se muestra dispuesto a reunirse con Lele, Antonio y Nick, así como con toda la gran comunidad de Viva el Fútbol, tan pronto como sea posible, para compensar adecuadamente su ausencia de esta noche».