Wojciech Szczesny todavía tiene 'una chispa en él', según el hermano del portero del Barcelona que reflexiona sobre el papel de apoyo a Joan Garcia

En una entrevista con WP Sportowe Fakty, Jan compartió algunos detalles sobre la vida de su hermano en Barcelona. También habló sobre por qué cree que el Barça no puede rendir al máximo esta temporada.

"Sé que a Wojtek le gusta ver a sus compañeros desde el banquillo y ayudar si es necesario. Todavía veo una chispa en él después de cada buena parada en un partido, y estoy feliz porque disfruto viéndolo jugar", dijo Jan.

Y esto es cierto. El portero de 35 años fue firmado por el Barça considerándolo como una buena opción desde el banquillo, pero la crisis de lesiones del Barça ha sido tal que ha tenido que jugar una serie de partidos y, para su edad, Szczesny lo ha hecho bien. Incluso esta temporada, ha jugado en cinco partidos de La Liga y tres de la Liga de Campeones. A veces incluso salvando al equipo de lo que podría haber sido una derrota desgarradora.

En el último partido de la Liga de Campeones del Barça, Szczesny estuvo involucrado en un incidente crucial en el tiempo de descuento que casi resultó en la derrota para el Barça. Mientras Szczesny intentaba girar con el balón dentro de su área de penalti, el delantero belga Romeo Vermant le robó el balón y lo rodó hacia la red, asegurando aparentemente una victoria tardía para el Brujas. Sin embargo, después de una larga revisión del VAR, el gol fue anulado por una falta de Vermant sobre Szczesny, permitiendo que el Barcelona mantuviera el empate 3-3.

Hablando sobre el mismo, el hermano de Szczesny compartió su opinión sobre el incidente diciendo: "Para mí, fue una decisión dudosa. Si el árbitro no hubiera señalado falta, él habría defendido. Me alegra que haya decidido anular el gol."

Preguntado sobre el tiempo de juego de Szczesny en el Barça y cuánto tiempo continuará disfrutando del papel en el primer equipo, Jan respondió: "Todos sabemos que Wojtek es el segundo portero. Mi hermano estaba preparado para esto desde el principio."