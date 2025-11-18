Yamal ha sido durante mucho tiempo anunciado como el sucesor del trono de Messi en el Barcelona, y la leyenda holandesa Sneijder cree que el español podría incluso eclipsar al cinco veces ganador del Balón de Oro. El excentrocampista del Ajax también piensa que Yamal resistirá cualquier tentación de transferencia al menos durante la próxima década.

Hablando con AdventureGamers, Sneijder dijo: "Hablamos de si Lamine Yamal puede ser Messi algún día, bueno, Lamine Yamal en el Barcelona es el nuevo Messi. Nunca lo dejarán ir y creo, creo, que el chico nunca querría irse. Ha estado allí desde que era joven y ya ha logrado mucho como jugador del primer equipo. Ha ganado mucho dinero. Es una gran estrella del equipo. ¿Por qué consideraría ir a Inglaterra o Alemania o cualquier otro lugar? No tiene sentido.

"Quizás se vaya más tarde como lo hizo Messi para probar algunas nuevas experiencias, pero es 2025. Si hablamos de nuevo en 10 años, Lamine Yamal todavía estará en el Barcelona. ¿Puede Yamal alcanzar el nivel de Messi o incluso ir más allá para convertirse en un mejor jugador? Es posible. Los jugadores mejoran cada año y él ya está a un nivel tan alto."