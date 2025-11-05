Vitor Roque espera una oferta de €50 millones de la Premier League con Manchester United y Chelsea monitoreando al ex del Barcelona
De una dolorosa salida del Barcelona a un renacimiento en el Palmeiras
Roque se unió a Barcelona desde Athletico Paranaense en julio de 2023 por alrededor de €35 millones (£30m/$39m), pero tuvo dificultades para encontrar su lugar bajo la dirección de Xavi. Marcó solo dos goles en 16 apariciones en todas las competiciones antes de ser enviado a préstamo al Real Betis en la primera mitad de la temporada pasada. Sin embargo, ese movimiento tampoco resultó como se esperaba, y el préstamo se interrumpió a mitad de la campaña. Roque regresó a Sudamérica a principios de este año para jugar para Palmeiras, decidido a reiniciar su carrera.
Notablemente, antes de su movimiento de €25 millones (£21m/$26m) al club brasileño, el equipo de Roque también había recibido una oferta lucrativa del Al-Hilal de Arabia Saudita, pero la rechazaron a favor de un regreso a su país natal. La decisión ahora parece sabia, ya que sus actuaciones en Palmeiras han reabierto la puerta al fútbol europeo de élite. El delantero de 20 años ha marcado 13 goles y ha proporcionado tres asistencias para Palmeiras esta temporada. El movimiento se ha convertido en una historia de éxito tanto para él como potencialmente para el gigante español. El club catalán astutamente mantuvo una cláusula de venta del 20%, una decisión que pronto podría dar sus frutos ya que varios clubes de la Premier League están listos para pujar por el delantero brasileño.
- AI
El agente de Roque revela que se espera una oferta de la Premier League pronto
En una entrevista con Globo Esporte, el agente de Roque, Andre Cury, confirmó que las ofertas ya están comenzando a llegar, pero ninguna ha cumplido con sus expectativas hasta ahora.
"Ya tuvimos una oferta del mundo árabe de 35 millones de euros, que no nos interesó. Ahora estamos esperando recibir una propuesta de alrededor de 50 millones de euros de la Premier League", dijo.
El agente también enfatizó que Roque está enfocado en ayudar al Palmeiras a ganar la Serie A brasileña y la Copa Libertadores antes de considerar su próximo movimiento.
"El plan era regresar aquí, recuperar fuerzas y también estudiar el mercado. Si llega una buena oferta para todos y entienden que tiene que irse, está dispuesto a escuchar, pero está muy feliz en Palmeiras. Ahora el objetivo es intentar ganar el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores", añadió Cury.
- Getty
Man United, Chelsea y Spurs están monitoreando la situación
Según Mundo Deportivo, el United está preparando una oferta de 50 millones de euros (£44 millones/$57 millones) por Roque. Chelsea y Tottenham también están siguiendo al delantero de 20 años. Si se concreta un acuerdo a ese precio, el Barcelona supuestamente recibiría alrededor de 10 millones de euros de su porcentaje de venta retenido. Para un club que todavía lucha con problemas financieros, esa cifra podría ser otro pequeño pero bienvenido impulso.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Vitor Roque?
Por ahora, el enfoque de Roque sigue siendo terminar la temporada fuerte con Palmeiras. El club brasileño actualmente se encuentra en la cima de la tabla de la Serie A con 65 puntos, apenas uno por delante de Flamengo. Después de esto, su futuro podría dar otro giro importante en los próximos meses. Un movimiento a la Premier League no solo le daría una segunda oportunidad en Europa, sino que también podría permitir que el Barcelona gane financieramente de un acuerdo que pensaron que ya estaba cerrado. Con el United, Chelsea y Tottenham explorando opciones de ataque de cara al próximo verano, el regreso a la forma de Roque no podría haber llegado en un mejor momento.
El joven delantero puede sentir que tiene algo que demostrar en su próxima aventura después de no haber logrado un impacto en el Barcelona a pesar del revuelo que le rodeaba.
"Lo siento mucho por él," dijo recientemente el director deportivo del Barcelona, Deco, sobre él. "Con Vitor, siempre pienso que llegar en enero no le favoreció. Comenzó bien, anotó algunos goles, pero luego se hizo difícil manejar la presión que conlleva jugar para el Barcelona.
"Si hubiera llegado esta temporada, las cosas podrían haber ido mejor para él. Con nuevos entrenadores físicos y un nuevo comienzo, tal vez hubiera tenido más suerte. Ahora tiene que reconstruir su confianza de nuevo en Palmeiras."