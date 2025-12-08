¿Vinícius Júnior vs. Haaland? Brasil planea un amistoso con Noruega rumbo al Mundial 2026

Según el comentarista deportivo noruego Arne Scheie, los cinco veces campeones del mundo están impresionados por la actuación de Noruega en las eliminatorias mundialistas, donde logró la clasificación directa pese a compartir grupo con Italia e Israel. Además, recordó un dato llamativo: Noruega es la única selección a la que Brasil jamás ha podido vencer.

En entrevista con VG, Scheie comentó: "Es fantástico. Hay pocas cosas que suenen mejor que tener a Brasil en el Ullevaal como última prueba antes del Mundial. Noruega es la única nación a la que Brasil se ha enfrentado y no ha derrotado. En total, han jugado cuatro veces. El primer duelo fue un amistoso en 1988, que terminó 1-1. En 1997, Noruega ganó 4-2 en el Ullevaal, un año antes de volver a encontrarse en el Mundial de 1998, donde —como todos saben— Noruega ganó 2-1."

El analista añadió: "Brasil tiene dirigentes optimistas y han visto lo que Noruega ha conseguido. Quieren medirse con los mejores equipos, y ese enfrentamiento con Noruega es justo eso. Los resultados recientes hablan por sí solos: Noruega marca muchos goles y concede muy pocos."