Getty/GOAL
Revelado: Vinícius Júnior mantiene relación ‘profesional’ con Xabi Alonso tras extrañar el vínculo paternal con Carlo Ancelotti
Xabi Alonso minimiza la exclusión de Vinicius
Según Marca, Vinícius Jr no se siente completamente cómodo con el estilo de gestión de Xabi Alonso. El brasileño fue suplente en el empate 2-2 del domingo en el estadio Martínez Valero, marcando la cuarta vez esta temporada que se queda fuera del once inicial: tres veces en LaLiga y una en la Champions League.
Fuentes cercanas al jugador aseguran que la relación con Alonso sigue siendo profesional, pero el ambiente contrasta fuertemente con la “calidez y cercanía” que Vinícius disfrutaba con Carlo Ancelotti. El exentrenador del Real Madrid y actual técnico de la selección brasileña trataba al extremo de manera casi “paternal” y lo consideraba un miembro “intocable” del once titular durante la campaña 2023-24, temporada en la que Vinícius brilló en su mejor nivel.
Alonso explicó que la decisión de dejar a Vinícius en el banquillo contra el Elche fue un acuerdo mutuo, motivado por la carga de trabajo del jugador durante el parón internacional. Vinícius acababa de completar 180 minutos con Brasil en los amistosos frente a Senegal y Túnez en la última ventana de 2025.
Tras el empate en Elche, Alonso declaró: “No hay problema, lo habíamos discutido como solemos hacer. Él entiende y conocía el papel que iba a desempeñar. Hoy no estamos contentos, pero todos estamos ansiosos por volver a la senda del triunfo.”
A pesar de estas garantías públicas, Marca señala que persiste una tensión subyacente. Vinícius se mostró visiblemente molesto tras ser sustituido en la segunda mitad del Clásico contra el Barcelona a principios de temporada, una decisión que supuestamente generó división de opiniones sobre los métodos de Alonso en el vestuario de Valdebebas.
- Getty Images Sport
Las luchas de Rodrygo continúan a pesar de ser titular
Alonso decidió alinear a Rodrygo por la banda izquierda ante el Elche, una apuesta que no dio los resultados esperados. Según el informe español, el aporte ofensivo del exjugador del Santos fue “claramente inferior”.
Rodrygo atraviesa un complicado bajón de rendimiento y aún no ha registrado ni un gol ni una asistencia en lo que va de temporada. Su sequía goleadora ya se extiende a 29 partidos en todas las competiciones. Al igual que Vinícius, también acumuló muchos minutos con la selección de Brasil en el reciente parón internacional: fue titular en ambos encuentros, aunque sustituido en los minutos finales en cada uno.
Las negociaciones para la renovación del contrato enfrentan incertidumbre
La situación actual entre Vinicius Jr. y Xabi Alonso también ha comenzado a influir en las negociaciones para la renovación del contrato del brasileño con el Real Madrid. Según Marca, el nuevo acuerdo “todavía está lejos de cerrarse”, y el rol irregular del jugador en el equipo ha añadido una “sombra” sobre las conversaciones.
El vínculo de Vinicius con el club blanco expira en junio de 2027, y su valor en el mercado sigue siendo altísimo. Pese a sus recientes ausencias en el once inicial, el atacante de 25 años continúa siendo una pieza determinante: ha sido titular en 10 de sus 13 partidos de La Liga esta temporada, en los que suma cinco goles y cuatro asistencias.
- Getty Images
¿Qué sigue para el Real Madrid?
El Real Madrid encara una serie de encuentros clave tras el decepcionante empate ante el Elche. El jueves visitan al Olympiacos en la fase de grupos de la Champions League y, pocos días después, retomarán la actividad en LaLiga con el duelo en casa frente al Girona el lunes 1 de diciembre.
Todas las miradas estarán puestas en las decisiones de Xabi Alonso y en si Vinicius recupera un lugar en el once inicial, mientras el conjunto blanco intenta retomar el rumbo y mejorar su rendimiento reciente.
Anuncios