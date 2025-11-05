Vinicius Junior se está 'convirtiendo en un problema' para el Real Madrid mientras Kylian Mbappé emerge como 'rey' de los Galácticos

El ex internacional francés Emmanuel Petit no se contuvo cuando se le preguntó sobre la situación de Vinicius. Hablando con JeffBet, dijo: "Vinicius Jr ha sido un problema en el Real Madrid desde que perdió el Balón de Oro ante Rodri y cuando Kylian Mbappé se unió al club. Ha habido tantos problemas entre Vinicius Jr y el Real Madrid también, se sintió irrespetado por el club con la situación del contrato y el dinero que está ganando. Vinicius Jr sigue quejándose, '¿Por qué siempre yo? ¿Por qué me sustituyen? ¿Por qué no gané el Balón de Oro? Se está convirtiendo en un problema en el Real Madrid.

"Hoy en día, no entiendo cuando los jugadores van a las redes sociales para disculparse. ¿Quieres hablar con el entrenador? Ve al despacho del entrenador y habla con él, ve al presidente, ve a tus compañeros de equipo. Todo el mundo no tiene que presenciar tu disculpa."

Según Petit, tanto Alonso como Carlo Ancelotti, quien ahora es el entrenador de la selección nacional de Brasil, se han cansado de la actitud del extremo.

"Leí lo que Carlo Ancelotti dijo a Vinicius Jr. Dijo que habló con él sobre el incidente en El Clásico y que Vinicius Jr cometió un error," dijo.

"Si Ancelotti, el entrenador de Brasil y uno de los mejores de todos los tiempos, habla en tu contra, es porque probablemente también esté cansado del comportamiento de Vinicius Jr. Si yo estuviera en el vestuario con él, tendría una palabra muy fuerte con él. ¿Estás descontento jugando para el Real Madrid, el club más grande del mundo? Tal vez debería ir a un club más pequeño, ser la estrella allá."