¿Vinícius Júnior se pasó de la raya? Real Madrid decide venderlo tras polémica y Florentino Pérez se distancia

El Real Madrid se prepara para separarse de Vinícius Júnior tras la última controversia del brasileño, que reavivó tensiones dentro del club. Según Sport Bild, la decisión se tomó luego de la reacción airada del delantero durante la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Barcelona a finales de octubre, cuando protestó visiblemente por ser sustituido por Xabi Alonso. El club, firme en su política de disciplina, exigió que ofreciera disculpas tanto públicas como privadas.

La situación se complicó aún más con la publicación de un artículo en The Athletic el mismo día de la disculpa de Vinícius, en el que se cuestionaba el liderazgo y la disciplina de Alonso. El artículo citaba a una fuente anónima cercana al equipo diciendo que Alonso “piensa que es Pep Guardiola, pero hasta ahora solo es Xabi”. Se sospecha que el informe estaba vinculado al entorno del jugador, lo que enfureció a la directiva del club.

Durante años, Florentino Pérez ha respaldado a Vinícius, considerándolo una pieza clave a largo plazo para el futuro del Madrid. Sin embargo, tras numerosos problemas fuera del campo y comportamientos polémicos, la paciencia del presidente parece haberse agotado. Según los informes, la relación entre el jugador y el club está ahora al borde de la ruptura definitiva.

