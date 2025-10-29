Revelado: Vinicius Jr deliberadamente dejó fuera el nombre del entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, en la disculpa por su berrinche del Clásico, con la superestrella 'herida' por el trato

Hablando después del partido, el exdefensor uruguayo Diego Lugano calificó el comportamiento de Vinicius como una "vergüenza" y dijo en el programa de ESPN Round Review: "Este lío a este nivel es muy difícil de presenciar. Inevitablemente, su prestigio dentro del Real Madrid, dentro del fútbol español, caerá significativamente. Cada fin de semana tiene un problema, pelea con los oponentes, pelea con el equipo. Tiene una personalidad, un tipo que le gusta esta pelea, este enfrentamiento... No sé qué está pasando en su cabeza, pero su prestigio en el Real Madrid definitivamente caerá."

El exestrella de Brasil Luis Fabiano añadió: "Totalmente incorrecto, una falta de respeto para quien está entrando. Puedes enojarte, puede que no te guste la sustitución, pero debes respetar a tu compañero y salir en silencio."

Y el exjugador de Liverpool y Real Madrid Steve McManaman estaba igualmente enojado, diciendo a ESPN después del partido: "No se trata de ti, se trata del equipo. Se trata del colectivo. Se trata de ganar. Se trata de alejarse cinco puntos más. Se trata de vencer a Barcelona después de que te vencieran cuatro veces el año pasado. Se trata de ganar el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador. No deberíamos estar hablando de alguien siendo sustituido después de 75 minutos. Me vuelve loco."