VIDEO: Son Heung-Min gana el Gol del Año de la MLS 2025 por impresionante tiro libre

La MLS abrió a finales de octubre la votación de los aficionados para el Gol del Año de AT&T, y el premio, decidido en MLSsoccer.com, se otorgó tras elegir los votantes el tiro libre de Son por encima de otros nominados de la temporada 2025.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎