VIDEO: Neymar, incrédulo por la sustitución, se niega a ver el final del partido del Santos mientras la derrota ante Flamengo deja al club de su infancia sumido en la zona de descenso

Santos necesitaba inspiración de algún lado mientras iban perdiendo en el enfrentamiento crucial con Flamengo. Iban tres goles abajo con solo seis minutos de los 90 restantes, y fue en ese momento en que Neymar fue retirado del partido. Fue reemplazado por el centrocampista argentino Benjamin Rollheiser.
Un ataque tardío de Santos les permitió recuperar dos goles, pero finalmente se dejaron demasiado por hacer. Una derrota frustrante contra sus acérrimos rivales significa que Neymar y compañía permanecen dentro de la zona de descenso tras 32 partidos - con solo 33 puntos asegurados. Ahora están a dos puntos de la seguridad.
Lo que Neymar le dijo al entrenador de Santos después de ser sustituido
Neymar necesitará elevar su nivel de juego si Santos quiere salir de la zona de descenso, ya que el jugador de 33 años ha sufrido otra temporada plagada de lesiones. Él opina que se puede hacer una contribución decisiva, ya que sus cualidades creativas nunca han estado en duda.
Fue ese conjunto de habilidades lo que lo dejó un poco desconcertado al ser retirado del campo contra Flamengo. Mientras se dirigía al banco, Neymar fue captado en cámara diciendo en dirección al entrenador de Santos, Juan Pablo Vojvoda: “¿Me vas a sacar?” Tenía una sonrisa en el rostro, pero claramente estaba menos que impresionado.
- Getty
Contrato en expiración y sueño de la Copa del Mundo: se plantea la reunión con Messi
Neymar habló brevemente con dos miembros del cuerpo técnico del Santos antes de dirigirse al túnel. El delantero había completado sus obligaciones con los medios de comunicación en el medio tiempo mientras criticaba nuevamente a los árbitros brasileños. Dijo del último árbitro al que se enfrentó: “Además de ser malo, con todo respeto, es arrogante.”
Santos tiene seis partidos restantes esta temporada, hasta el 7 de diciembre. En ese momento, el contrato de Neymar con su club de infancia expirará. Con un Mundial el próximo verano en mente, mientras lucha por ganarse de nuevo un lugar en la selección de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti, se ha sugerido que el exastro del Barcelona y el Paris Saint-Germain podría reunirse con su amigo cercano Lionel Messi en el equipo de la MLS, Inter Miami.