VIDEO: Jamie Vardy realiza una celebración con voltereta impresionante al marcar su primer gol en la Serie A para Cremonese

Cremonese había trabajado incansablemente para contener a un talentoso equipo de Atalanta y parecía encaminado a una victoria famosa antes del empate tardío. Por lo tanto, aunque el gol fue un hito personal, el resultado dejó frustrado a Vardy.

Hablando después del partido, el delantero dijo: "Estoy encantado de conseguir mi primer gol. Pero tomando la delantera tan tarde, estoy un poco decepcionado de no haber conseguido los tres puntos. Aun así, es un paso en la dirección correcta."

Vardy cerró la boca a sus críticos que cuestionaban su forma y agudeza física y agregó: "Me siento genial. Me cuido, me aseguro de hacer toda la recuperación adecuada y estar lo más cerca posible del 100 por ciento para cada juego a medida que lleguen. Si el entrenador quiere que juegue, entonces estoy listo, y luego esa decisión depende del entrenador. Estoy listo cuando sea. Al final del día, el fútbol es fútbol, solo tenemos que asegurarnos de estar al 100 por ciento cada semana. Son 11 contra 11 cada semana, cualquiera puede vencer a cualquiera, así que mientras estemos completamente en sintonía, sabemos que podemos sumar puntos sin importar contra quién juguemos."

Después de 13 años inolvidables en el Leicester City, un viaje que lo llevó a anotar 200 goles en 500 juegos y levantar el título de la Premier League, el inglés optó por una aventura europea. Ahora establecido cerca del Lago de Garda, Vardy se está adaptando a su nuevo entorno y quiere aprender italiano lo más rápido posible.

"Solo conozco lo básico, buenos días, gracias, números, pero tomaré clases a partir de la próxima semana," dijo. "Así que espero que eso comience a mejorar el idioma un poco más. Tengo que aprender, ya que mis hijos están aprendiendo, ¡y no puedo permitir que lo aprendan antes que yo, de lo contrario se burlarán de mí!"

El ex jugador de Leicester ha notado las diferencias entre la Premier League y la Serie A, describiendo el fútbol italiano como "más táctico y basado en la posesión".

"Llegas a la Premier League y todo es de alta intensidad, ritmo rápido, normalmente de ida y vuelta. Aquí tienes más tiempo con el balón, necesitas asegurarte de estar en las posiciones correctas," dijo. "Es más táctico y basado en la posesión en la Serie A."