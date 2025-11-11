VIDEO: '¡Inolvidable!' - Lionel Messi sorprende a una pareja antes de su visita secreta al renovado Spotify Camp Nou

Los actuales campeones del mundo, Argentina, se encuentran en Alicante preparándose para un amistoso frente a Angola el 14 de noviembre. Messi forma parte del plantel, acompañado de su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul. Antes de reunirse con el resto de sus compañeros internacionales, hicieron una escala en Barcelona.
A Messi se le permitió el acceso al Camp Nou, que pronto reabrirá tras una costosa renovación. El ocho veces ganador del Balón de Oro pisó por última vez el césped del estadio el 16 de mayo de 2021, en un partido contra el Celta de Vigo, donde su último gol con el Barça elevó su registro a un total de 672 tantos.