VIDEO: Cristiano Ronaldo deslumbra con una chilena en la victoria de Al-Nassr sobre Al-Khaleej

Al-Nassr recibió a Al-Khaleej en el Parque Al-Awwal de Riad este domingo, en la jornada 10 de la Liga Profesional Saudí. El equipo de Cristiano Ronaldo lidera la tabla con un récord perfecto, mientras que los visitantes llegaban sextos. Bajo la dirección de Jorge Jesús, Al-Nassr sigue invicto tras ocho victorias consecutivas, sumando 26 goles a favor y apenas cuatro en contra.

El partido comenzó con intensidad, y Ronaldo tuvo la primera ocasión en el minuto 4 con un disparo de larga distancia tras un gran pase de João Félix, pero el balón se fue desviado. Poco después, Sadio Mané asistió a Ronaldo dentro del área, pero Anthony Moris, portero de Al-Khaleej, logró detener el remate del portugués.

João Félix parecía abrir el marcador en el minuto 33, pero tras revisión del VAR, el gol fue anulado por una mano previa de Marcelo Brozovic. Sin embargo, Al-Nassr se adelantó poco después con un magnífico centro de Angelo que Félix convirtió con un toque sutil. Minutos más tarde, Wesley amplió la ventaja tras una recuperación de balón provocada por la presión de Félix dentro del área rival.

En la segunda mitad, Al-Khaleej comenzó descontando rápidamente con un gran remate de Murad Al Hawsawi. A pesar de la presión de los visitantes, fue Al-Nassr quien volvió a golpear: Sadio Mané firmó un tiro curvado que restableció la ventaja de dos goles para Faris Najd.

La noche se complicó para Dimitrios Kourbelis de Al-Khaleej, quien recibió una tarjeta roja directa tras un pisotón sobre Ali Al-Hassan. Poco después, Ronaldo cerró la victoria con un espectacular gol de chilena, tras un centro perfecto de Nawaj Boushal, sellando así un cómodo triunfo por 4-1 para Al-Nassr.