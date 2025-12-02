+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Antony Real Betis 2025-26Getty
Chris Burton

VIDEO: Antony provoca a los hinchas del Sevilla desde las gradas tras el triunfo del Real Betis en el derbi

Antony provocó a los hinchas del Sevilla desde las gradas durante la victoria del Real Betis, pese a cumplir suspensión y recibir objetos.

  • Antony se perdió el derbi sevillano por suspensión

    Antony tuvo que asumir un papel de espectador mientras el Betis se enfrentaba a viejos rivales en el Ramón Sánchez Pizjuán. Se ubicó en un palco ejecutivo tras recibir una tarjeta roja en un partido de LaLiga contra el Girona, luego de propinar una patada alta a Joel Roca.

    Aunque no pudo salir al campo, el brasileño de 25 años se aseguró de acompañar a sus compañeros en el estadio del Sevilla. Y Antony no iba a pasar desapercibido: la estrella del Samba se divirtió provocando a sus rivales, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

    • Anuncios

  • Mira a Antony provocando a los aficionados del Sevilla desde un palco durante el partido

    ¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!

  • Dos goles, una expulsión y polémica: así se vivió el emocionante derbi.

    Revuelto en la grada, Antony agitaba los brazos y respondía a los aficionados del Sevilla mientras botellas y objetos volaban en su dirección, protegido tras el cristal de su palco.

    El brasileño celebró a su manera cuando el Betis se impuso 2-0, con goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira. Sevilla terminó con 10 tras la expulsión de Isaac Romero por una dura entrada sobre Valentín Gómez.

    A seis minutos del final, Romero vio la roja y los enfurecidos seguidores lanzaron objetos al campo, lo que obligó al árbitro José Luis Mubuera Montero a suspender el partido durante 15 minutos antes de reanudarlo.

  • Antony Real Betis 2025-26Getty

    Antony, exestrella fallida del Manchester United, disfruta su nueva vida con el Real Betis

    Antony habrá disfrutado viendo a su equipo brillar sin él, tras sumar seis goles y tres asistencias en 13 partidos con el Betis esta temporada. Desde su llegada a España en enero de 2025, ha recuperado la chispa que perdió en Inglaterra.

    Su traspaso definitivo desde el Manchester United se concretó el pasado verano, poniendo fin a un período decepcionante en Inglaterra, donde anotó apenas 12 goles después de llegar desde el Ajax por 100 millones de euros.