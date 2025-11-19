Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia y las mayores estrellas que no se han clasificado para el Mundial 2026

Se espera que el torneo sea la última danza para Lionel Messi, mientras que jugadores como Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembele y Kylian Mbappé intentarán opacar a la estrella de la Albiceleste. Por otro lado, Cristiano Ronaldo está listo para igualar a Messi como el único otro jugador que ha participado en seis Copas del Mundo cuando lidere nuevamente a Portugal, Harry Kane llevará las esperanzas de Inglaterra bajo la dirección de Thomas Tuchel y Erling Haaland pisará el escenario más grande del fútbol internacional por primera vez con Noruega.

Varios grandes nombres lucharán por unirse a esa lista en los play-offs, pero para algunos, el viaje ya ha terminado. Eso se debe a que la fase de clasificación dejó fuera a varios equipos notables, incluyendo a un par de gigantes africanos y dos países de Europa y Sudamérica que han aparecido en nueve finales de la Copa del Mundo cada uno.

Sin más preámbulos, GOAL repasa las grandes superestrellas que definitivamente no iluminarán América del Norte el próximo verano...