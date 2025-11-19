+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
James Westwood y Nicolás De Marco

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia y las mayores estrellas que no se han clasificado para el Mundial 2026

Ahora faltan menos de siete meses para las finales de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, con el sorteo de la fase de grupos programado para el 5 de diciembre en Washington DC. Cuarenta y dos naciones participantes ya están aseguradas, con cuatro equipos de los play-offs de la UEFA y dos ganadores intercontinentales que completarán la alineación en marzo. Todas las llamadas naciones élite estarán presentes, desde los actuales campeones Argentina y sus rivales históricos Brasil, hasta los ganadores de la Euro 2024, España y Francia.

Se espera que el torneo sea la última danza para Lionel Messi, mientras que jugadores como Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembele y Kylian Mbappé intentarán opacar a la estrella de la Albiceleste. Por otro lado, Cristiano Ronaldo está listo para igualar a Messi como el único otro jugador que ha participado en seis Copas del Mundo cuando lidere nuevamente a Portugal, Harry Kane llevará las esperanzas de Inglaterra bajo la dirección de Thomas Tuchel y Erling Haaland pisará el escenario más grande del fútbol internacional por primera vez con Noruega.

Varios grandes nombres lucharán por unirse a esa lista en los play-offs, pero para algunos, el viaje ya ha terminado. Eso se debe a que la fase de clasificación dejó fuera a varios equipos notables, incluyendo a un par de gigantes africanos y dos países de Europa y Sudamérica que han aparecido en nueve finales de la Copa del Mundo cada uno.

Sin más preámbulos, GOAL repasa las grandes superestrellas que definitivamente no iluminarán América del Norte el próximo verano...

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

    Georgia fue una de las sorpresas en la Eurocopa 2024, y Khvicha Kvaratskhelia fue la fuerza motriz detrás de su avance hasta los octavos de final con sus vertiginosas carreras y su incansable ritmo de trabajo. Pero el extremo del Paris Saint-Germain no mostrará su talento en el escenario más grande de todos el próximo verano.

    Kvaratskhelia sí anotó dos veces en la clasificación para el Mundial, incluyendo en una victoria por 3-0 sobre Bulgaria, pero Georgia perdió cuatro de sus cinco partidos restantes y terminó en un distante tercer lugar detrás de España y Turquía en el Grupo E. Una dolorosa derrota por 4-1 como visitantes ante Turquía marcó el punto más bajo, y el entrenador Willy Sagnol tendrá que volver a la mesa de dibujo para levantar a su equipo afectado por la falta de confianza, que simplemente no cuenta con otros jugadores que puedan acercarse al nivel de Kvaratskhelia.

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón)

    Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los mejores delanteros de su generación que nunca ha jugado en la Copa del Mundo, y después del último fracaso de Gabón en la clasificación, se puede decir que el jugador de 36 años se retirará sin haber cumplido ese objetivo. Gabón consiguió un lugar en los play-offs de la CAF después de terminar segundo en su grupo, a solo un punto de Costa de Marfil, y Aubameyang contribuyó con siete goles a su causa, incluyendo una magnífica actuación al anotar cuatro goles en una emocionante victoria por 4-3 como visitante ante Gambia.

    La exestrella del Arsenal y del Borussia Dortmund, que ahora disfruta de una segunda etapa con el Marsella a nivel de clubes, lideró nuevamente la línea en la emocionante semifinal de Gabón contra Nigeria. Gabón luchó duro para forzar el tiempo extra, con Mario Lemina empatando en el minuto 89, pero eso pareció agotar toda su energía, y Nigeria finalmente emergió como ganador con un 4-1, con Victor Osimhen anotando dos goles. 

    La búsqueda de Gabón por su primera aparición en la Copa del Mundo continúa, y sus posibilidades seguramente solo disminuirán una vez que pierdan los servicios de Aubameyang.

    Bryan Mbeumo (Camerún)

    Bryan Mbeumo nació en el centro de Francia y representó a Les Bleus a nivel Sub-21, pero en 2022 cambió su lealtad a Camerún, la tierra de su padre. Tres años después, puede que parte de él se arrepienta de esa decisión. 

    Camerún fue vergonzosamente superado en la clasificación automática para el Mundial 2026 por el modesto Cabo Verde, y posteriormente se enfrentó a RD Congo en los play-offs de la CAF. Mbeumo jugó los 90 minutos completos, junto al colega del Manchester United Andre Onana y Carlos Baleba del Brighton, pero RD Congo ganó el partido 1-0, gracias a un gol en tiempo de descuento de Chancel Mbemba. Mbeumo, quien solo ha anotado siete goles en 27 partidos para Camerún hasta la fecha, fue culpable de fallar una clara oportunidad en la segunda mitad, y se hizo viral por irse directamente por el túnel después del pitido final.

    Los Leones Indomables han participado en más Copas del Mundo que cualquier otra nación africana (ocho), pero el equipo actual no se compara con los del pasado. Turmoil away from the pitch ha detenido continuamente cualquier progreso en los últimos años, y el camino a seguir parece todo menos claro, con Marc Brys aparentemente a punto de ser destituido de sus funciones como entrenador.

    Dušan Vlahović (Serbia)

    Serbia no se ha clasificado para la Copa del Mundo por primera vez desde 2014, y este fracaso sin duda dolerá más que la mayoría. El entrenador en jefe Dragan Stojkovic renunció después de una derrota desastrosa en casa por 1-0 contra Albania en octubre, y Serbia fue oficialmente eliminada del proceso después de una derrota por 2-0 contra Inglaterra en Wembley el jueves pasado.

    Inglaterra arrasó como ganadora del Grupo K con un récord perfecto, mientras que Albania llegó a los play-offs por primera vez en su historia. Fue una campaña de pesadilla para Serbia y, más específicamente, para Dusan Vlahovic, quien solo consiguió dos goles y estuvo completamente desaparecido en los partidos dobles contra Inglaterra y Albania.

    La estrella de la Juventus aún tiene que demostrarse como un delantero de clase mundial y se han planteado preguntas sobre su futuro en Turín. Con solo 16 goles a su nombre en 41 partidos internacionales, tampoco ha hecho mucho para inspirar a Serbia, y su valor estará más bajo que nunca cuando se vuelva a abrir el mercado de transferencias.

    Dominik Szoboszlai (Hungría)

    El Grupo F fue fácilmente uno de los más dramáticos de los grupos de clasificación europeos, con los dos primeros determinados solo en la ronda final de partidos. Portugal aniquiló a Armenia 9-1 para reclamar el primer lugar, y Hungría estuvo literalmente a segundos de agarrar el puesto de subcampeón, solo para ser negado por el héroe del hat-trick de Irlanda, Troy Parrott.

    El exdelantero del Tottenham empujó el balón desde cerca en el sexto minuto del tiempo de descuento para darle a Irlanda una victoria 3-2 en Budapest, desatando escenas salvajes de celebración en el banquillo visitante. Pero en marcado contraste, el capitán de Hungría, Dominik Szoboszlai, fue visto rompiendo en lágrimas.

    Algunos aficionados irlandeses pueden haber visto eso como karma, porque el astro del Liverpool fue visto celebrando el segundo gol de Hungría llevando su dedo a la nariz y moviéndolo en dirección a los banquillos, pero pocos jugadores habían hecho más para arrastrar a su nación hacia Norteamérica que Szoboszlai.

    Un lugar en la Copa del Mundo hubiera sido una justa recompensa por su retorno de cinco contribuciones de gol en seis partidos, lo cual incluyó un impresionante empate en tiempo de descuento contra Portugal. El compañero de equipo de Szoboszlai en el Liverpool, Milos Kerkez, también impresionó, pero Hungría fue vencida por la complacencia al final, y su espera por una décima participación en finales de la Copa del Mundo ahora se extenderá a 44 años.

    Victor Osimhen (Nigeria)

    Nigeria se perderá dos Mundiales consecutivos tras sufrir una sorpresiva derrota en el partido final de desempate africano contra la República Democrática del Congo. Las Super Águilas eran las favoritas para llegar a un play-off intercontinental final en marzo después de vencer a Gabón, pero la República Democrática del Congo destrozó sus sueños tras un enfrentamiento agotador que se decidió finalmente en los penales.

    Los dos equipos empataron 1-1 en el tiempo reglamentario, y la amenaza ofensiva de Nigeria se evaporó después de que Osimhen fuera retirado en el descanso por un problema en la pierna. La República Democrática del Congo no tuvo la suerte de encontrar un segundo gol, pero la suerte estuvo de su lado en la tanda de penales al lograr una victoria por 4-3. 

    Nunca debería haber llegado a esto para una generación que es indudablemente de oro para Nigeria. La ausencia de Osimhen será una gran pena cuando comience el Mundial, dado que la estrella del Galatasaray es uno de los mejores delanteros en el negocio. Anotó ocho goles en la fase de clasificación, pero el resto del equipo de Nigeria no estuvo a la altura de sus altos estándares. Jugadores como Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey y Wilfred Ndidi decepcionaron, y necesitarán hacer una seria reflexión.

    Las cosas podrían haber sido diferentes si Osimhen no hubiera perdido tres partidos debido a una lesión, pero Nigeria ha llegado a depender demasiado del exjugador del Napoli. Tendrá 30 años para cuando llegue el próximo Mundial, lo que significa que sus mejores años habrán sido desperdiciados desde una perspectiva global.

    Alexis Sánchez (Chile)

    Alexis Sánchez ha disfrutado de una brillante carrera que ha incluido exitosas etapas en Barcelona, Arsenal e Inter, mientras que también brilló para Chile en la Copa del Mundo 2014. El delantero diminuto, ahora con la avanzada edad de 36 años, no tendrá la oportunidad de brillar en ese escenario nuevamente, sin embargo.

    Chile se quedó a las puertas de clasificar tanto para las finales de 2018 como para las de 2022, pero esta vez estuvieron muy lejos, terminando en el último lugar de la tabla de la CONMEBOL con solo 11 puntos en 18 partidos. Un grave problema en la pantorrilla dejó a Sánchez fuera de sus primeros ocho partidos, y fue apartado del equipo por completo tras el nombramiento en septiembre del nuevo entrenador Nicolás Córdova.

    Sánchez participó en una derrota de 1-0 en casa contra Argentina y en una reversión de 2-0 en Bolivia, pero fue una sombra de su antiguo yo. No se ha retirado oficialmente del deber internacional, pero Chile está comenzando una nueva era sin su talismán de largo tiempo, para bien o para mal.

    Benjamin Šeško (Eslovenia)

    Benjamin Sesko está atravesando el período más difícil de su incipiente carrera. El jugador de 22 años no ha logrado arrancar con buen pie en Old Trafford después de cambiar al RB Leipzig por el Manchester United en el verano, y no ha podido reconstruir su confianza mientras está de servicio internacional con Eslovenia.

    Sesko jugó cada minuto de los primeros cuatro partidos de clasificación para la Copa del Mundo de Eslovenia, pero no registró ni un solo gol o asistencia mientras el equipo acumulaba solo tres puntos de un posible 12. Luego sufrió una lesión en la rodilla que lo dejó observando impotente desde el banquillo cuando Eslovenia fue derrotada 2-0 en casa por Kosovo en noviembre, acabando con sus escasas esperanzas de llegar al torneo del próximo verano.

    Eslovenia no se ha clasificado desde 2010, y es difícil verlos rompiendo esa racha en el futuro cercano. Más allá de Sesko, hay muy poca calidad de la que hablar en sus filas de jugadores de campo, con solo el portero Jan Oblak capaz de rendir a un nivel de clase mundial. Sesko pone mucho esfuerzo, pero no es un milagroso; sin un servicio adecuado, él y Eslovenia seguirán vagando indefinidamente en un futuro previsible.

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Cuando Keylor Navas salió de su retiro internacional en mayo de 2025, lo hizo con la intención de jugar en su cuarto Mundial. El portero, ganador de tres Ligas de Campeones, ahora tiene 38 años y está terminando su carrera en México con los Pumas, pero fue reinstalado inmediatamente como capitán de Costa Rica para su campaña de clasificación mientras intentaban aprovechar que los tres mejores equipos de la CONCACAF eran co-anfitriones y, por lo tanto, no estaban involucrados.

    Y aunque Navas solo recibió seis goles en sus seis apariciones de clasificación, la falta de goles en el otro extremo del campo hizo que Costa Rica ganara solo un partido en su camino para finalizar tercero en el Grupo C detrás de Honduras y los ganadores Haití. Eso significa que por solo la segunda vez en el siglo XXI, Los Ticos no estarán en las finales.

    Serhou Guirassy (Guinea)

    Pocos delanteros han sido más prolíficos que Serhou Guirassy en toda Europa en las últimas temporadas. Desde el comienzo de la campaña 2023-24, el delantero del Borussia Dortmund ha marcado 75 goles en todas las competiciones a nivel de clubes y terminó como el máximo goleador compartido en la Liga de Campeones de la temporada pasada. Posteriormente, Guinea tenía la esperanza de que pudiera llevar esa forma al ámbito internacional y guiarlos a su primer Mundial.

    Guirassy, sin embargo, quedó muy por debajo de las expectativas, ya que solo anotó una vez durante una campaña de clasificación que vio a Guinea terminar cuarto en su grupo detrás de Argelia, Uganda y Mozambique. Ganaron solo cuatro de sus 10 partidos ya que Guirassy no logró producir nada significativo en el último tercio.