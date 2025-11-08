¿Un nuevo rol para Neymar? Carlo Ancelotti dice que la 'leyenda' de Brasil debe cambiar de posición ya que no tiene la 'condición física' para brillar en las bandas

Por cuarta vez desde que Ancelotti asumió el cargo de entrenador de la selección de Brasil en el verano, el legendario delantero Neymar fue dejado fuera de la convocatoria de la Seleção mientras el técnico italiano nombró a su equipo para los próximos amistosos internacionales este mes.

Neymar no ha jugado para Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla durante un enfrentamiento con Uruguay. Pasó 12 meses al margen recuperándose de esa lesión y ahora lleva dos años en un exilio internacional.

Ancelotti no ha convocado a Neymar desde que tomó las riendas de los pesos pesados sudamericanos debido a una serie de desafortunados contratiempos físicos, con su última convocatoria en marzo de 2025 terminando en retiro. El ex delantero del Barcelona y el Paris Saint-Germain ha tenido dificultades para mantenerse alejado de la sala de tratamientos.