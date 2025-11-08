¿Un nuevo rol para Neymar? Carlo Ancelotti dice que la 'leyenda' de Brasil debe cambiar de posición ya que no tiene la 'condición física' para brillar en las bandas
Neymar nuevamente ignorado en la convocatoria de Brasil
Por cuarta vez desde que Ancelotti asumió el cargo de entrenador de la selección de Brasil en el verano, el legendario delantero Neymar fue dejado fuera de la convocatoria de la Seleção mientras el técnico italiano nombró a su equipo para los próximos amistosos internacionales este mes.
Neymar no ha jugado para Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla durante un enfrentamiento con Uruguay. Pasó 12 meses al margen recuperándose de esa lesión y ahora lleva dos años en un exilio internacional.
Ancelotti no ha convocado a Neymar desde que tomó las riendas de los pesos pesados sudamericanos debido a una serie de desafortunados contratiempos físicos, con su última convocatoria en marzo de 2025 terminando en retiro. El ex delantero del Barcelona y el Paris Saint-Germain ha tenido dificultades para mantenerse alejado de la sala de tratamientos.
El consejo de Ancelotti a Neymar
Al abordar la omisión de Neymar, Ancelotti dijo a PLACAR: "Sí, sí (risas), [la pregunta que más he oído hasta ahora es] sobre Neymar, pero es normal porque es una leyenda del fútbol brasileño. Así que, es normal. Sé que todos quieren que Neymar recupere su mejor condición física. Y también la CBF, el entrenador, el cuerpo técnico de la selección esperan que Neymar pueda volver a su mejor nivel. La verdad es que el fútbol de hoy exige muchas cosas. No solo talento, sino también condición física, intensidad... ojalá Neymar esté en su mejor nivel.
Creo que necesita jugar más en el centro, no como extremo, porque los extremos en el fútbol actual son jugadores que también necesitas ayudar defensivamente. Cuando juegas un poco más en el centro, el trabajo defensivo es mucho menor que cuando juegas como extremo. Y también creo que un jugador muy talentoso, más cerca de la portería, tiene más oportunidades de anotar goles. [Falso 9] podría ser su posición ideal."
El futuro de Neymar en duda en el Santos
Neymar, quien regresó a su club de infancia en enero de este año, está cerca del final del contrato y Santos no está completamente seguro de si ofrecer al jugador estrella una extensión. Hablando sobre la renovación de Neymar, el presidente del club Teixeira dijo: "El proyecto de Neymar no es para seis meses o un año. Es para la Copa del Mundo 2026. Santos sabía cómo trataría a Neymar, la inversión realizada. Es una alta inversión. Santos y Neymar evalúan la situación periódicamente. La evaluamos cuando él vino, y esa evaluación no es la misma que la de hoy. Y la situación financiera será evaluada por ambas partes hasta el final del año. No está preocupado por las finanzas. Y Santos tiene un límite. El proyecto de Neymar es la Copa del Mundo 2026. Si encontramos un terreno común, su continuidad estará confirmada. Siempre que Santos y Neymar, que tienen una comprensión fuerte y positiva de confianza, alcancen un terreno común. Creo que resolveremos esta situación en el momento adecuado."
¿Jugará Neymar en el Mundial de 2026?
Los aficionados de Brasil esperan pacientemente que Neymar vuelva a lucir los colores del equipo nacional mientras se aproxima rápidamente la Copa del Mundo 2026. El exjugador del Barcelona y del PSG ahora solo tiene la ventana internacional de marzo para probarse ante Ancelotti, ya que sigue ansioso por representar al equipo nacional por cuarta vez en su carrera en Norteamérica el próximo verano. Mientras tanto, el jugador de 33 años tendrá que mantenerse en forma y rendir consistentemente para el Santos para ganarse un puesto en las convocatorias para los amistosos de marzo.
Mientras tanto, la Brasil de Ancelotti tiene programado enfrentar a Senegal y Túnez en amistosos consecutivos el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.