'¡Un desperdicio!' - Louis Saha expresa su enojo con Marcus Rashford por mostrar 'falta de responsabilidad' en el Manchester United en medio del resurgimiento instantáneo con el Barcelona

Louis Saha, quien pasó cuatro años y medio con el Manchester United entre 2004 y 2008, sugirió que Rashford no respondió de la manera correcta a los desafíos que enfrentó en Old Trafford la temporada pasada.

"Como profesional, necesitas encontrar soluciones, independientemente de si al entrenador le gustas," dijo Saha, hablando con el sitio de apuestas de fútbol BetVictor. "Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que rendir en el campo, y esa no fue su respuesta. Definitivamente hubo veces en las que vi a un jugador fuera de forma, que no quería estar ahí, y eso no es normal.

"No es normal jugar así. Podrías querer solicitar un traspaso, pero cuando estás en el campo, trabajas duro. Él no estaba trabajando duro, algo estaba claramente mal, y estaba infeliz. No debes permitir que nada te quite la alegría en el campo porque tienes una responsabilidad con tus aficionados. No se trata del entrenador, o de los propietarios del club; se trata de las miles de personas que pagan por las entradas.

"Me enojo porque se siente como un desperdicio, y muestra una falta de responsabilidad. Ahora, estoy muy feliz por él como futbolista, no solo por mí, sino por los aficionados de todo el mundo en Barcelona que ahora pueden disfrutar de un jugador magnífico. Pero, por supuesto, como aficionado del Manchester United, estoy enojado."