'¡Un desperdicio!' - Louis Saha expresa su enojo con Marcus Rashford por mostrar 'falta de responsabilidad' en el Manchester United en medio del resurgimiento instantáneo con el Barcelona
Exdelantero del Man Utd opina
Louis Saha, quien pasó cuatro años y medio con el Manchester United entre 2004 y 2008, sugirió que Rashford no respondió de la manera correcta a los desafíos que enfrentó en Old Trafford la temporada pasada.
"Como profesional, necesitas encontrar soluciones, independientemente de si al entrenador le gustas," dijo Saha, hablando con el sitio de apuestas de fútbol BetVictor. "Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que rendir en el campo, y esa no fue su respuesta. Definitivamente hubo veces en las que vi a un jugador fuera de forma, que no quería estar ahí, y eso no es normal.
"No es normal jugar así. Podrías querer solicitar un traspaso, pero cuando estás en el campo, trabajas duro. Él no estaba trabajando duro, algo estaba claramente mal, y estaba infeliz. No debes permitir que nada te quite la alegría en el campo porque tienes una responsabilidad con tus aficionados. No se trata del entrenador, o de los propietarios del club; se trata de las miles de personas que pagan por las entradas.
"Me enojo porque se siente como un desperdicio, y muestra una falta de responsabilidad. Ahora, estoy muy feliz por él como futbolista, no solo por mí, sino por los aficionados de todo el mundo en Barcelona que ahora pueden disfrutar de un jugador magnífico. Pero, por supuesto, como aficionado del Manchester United, estoy enojado."
- AFP
El buen momento de Rashford en Barcelona
Rashford había disfrutado de la mejor temporada de su carrera en 2022-23, acumulando 42 goles y asistencias combinadas en 56 apariciones para el United ese año. Sin embargo, durante los siguientes 18 meses, desde el comienzo de 2023-24 hasta ser relegado por Amorim en diciembre de 2024, esto se redujo a solo 24 en 67 partidos.
Después de mostrar destellos en la segunda mitad de la temporada pasada con el Aston Villa, Rashford ha comenzado rápidamente a alcanzar cifras impresionantes nuevamente desde que se unió al Barcelona en calidad de préstamo. Hasta ahora, son 12 goles y asistencias en solo 13 participaciones para los Blaugrana en La Liga y la Liga de Campeones. Ha anotado cuatro veces solo en Europa y organizó el único gol del Barcelona en la derrota del fin de semana en El Clásico.
Rashford era 'parte del problema' en el Man Utd
Rashford insinuó recientemente que consideraba que el "entorno inconsistente" que encontró en el Manchester United durante las últimas temporadas estaba detrás de su pérdida de forma sostenida.
"Siento que he estado en un entorno inconsistente durante mucho tiempo, por lo que es aún más difícil ser consistente," se quejó.
Eso provocó una respuesta del ex capitán del United, Roy Keane, quien sugirió que Rashford era parte del problema que lo causaba, con los entrenadores y el personal yendo y viniendo. "Hacia el final de su tiempo en el United, obviamente había problemas. Él era parte del problema con el entorno, especialmente siendo uno de los jugadores más experimentados en el United," continuó Keane durante una aparición en la programación de ITV. "Él debería haber estado estableciendo los estándares y mostrando a las nuevas personas en el club cómo es ser un jugador del United."
- Getty Images Sport
Estrella de Inglaterra interesada en quedarse en Barcelona
Barcelona tiene una opción para comprar a Rashford por solo £28 millones ($37 millones), significativamente más barato que las £40 millones ($53 millones) que se espera que coticen a clubes rivales, y se ha informado que al internacional inglés le gustaría continuar en Cataluña más allá de esta temporada. Quiere quedarse y se dice que Barcelona está "monitoreando de cerca" la situación.
"Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego. Para un jugador es un honor," dijo Rashford a ESPN la semana pasada.
Sin embargo, el gran obstáculo para Barcelona, aún no fuera de las dificultades financieras, es poder permitírselo.