'Absolutamente desolado' - Trent Alexander-Arnold reacciona al último golpe devastador de lesión con el hombre del Real Madrid e Inglaterra enfrentando dos meses fuera del campo mientras se desvanecen las esperanzas para la Copa del Mundo
Alexander-Arnold reacciona tras confirmarse su última baja por lesión
Trent Alexander-Arnold acudió a Instagram para compartir sus pensamientos con los fanáticos después de que se confirmara el viernes que el exjugador del Liverpool estará fuera al menos hasta febrero con una lesión en el muslo que fue sostenida a principios de la segunda mitad de la victoria 3-0 de Los Blancos en Bilbao, la misma noche en que el inglés había registrado su primera asistencia en La Liga para su nuevo club.
Ha sido un período de adaptación difícil para Alexander-Arnold tras su sonado traslado de Anfield a Madrid en el verano, en parte debido a una serie de problemas de lesiones y la rotación con Dani Carvajal cuando ambos han estado disponibles. Federico Valverde incluso ha sido utilizado en la posición de lateral derecho por delante de Alexander-Arnold en las últimas semanas, incluyendo en el viaje de Real a Liverpool cuando el Scouser de nacimiento se reunió con su antiguo club.
El jugador de 27 años no ha jugado para la Inglaterra de Thomas Tuchel desde su traslado a Madrid, y sus posibilidades de tomar el avión hacia América del Norte el próximo verano ahora parecen aún más reducidas.
Trent habla tras un devastador golpe por lesión
Alexander-Arnold dijo a sus 16.2 millones de seguidores en Instagram: “Absolutamente devastado por esto. El momento duele, pero trabajaré duro para volver más fuerte y mejor. Nos vemos en 2026 Madridistas.”
Alexander-Arnold ha tenido un comienzo desafiante en Madrid.
Esta última lesión de Alexander-Arnold representa otro problema en unos meses desafiantes para el nuevo entrenador Xabi Alonso. El español ha tenido que lidiar con problemas de lesiones y conflictos con miembros clave de su plantilla, como Vinicius Jr, quien supuestamente ha dicho que no firmará un nuevo contrato con el club mientras Alonso sea el jefe.
Los Blancos se encuentran a un solo punto detrás del Barcelona en La Liga, acumulando 36 puntos en 15 partidos, incluida la victoria en El Clásico en octubre.
Pero el fichaje estrella Alexander-Arnold no ha tenido el impacto deseado hasta ahora desde su llegada, jugando menos de 500 minutos para el club entre la liga y la Champions League. El hecho de que haya jugado casi tantos minutos durante el Mundial de Clubes refleja los problemas que ha enfrentado. Pero justo cuando había dado un paso en la dirección correcta con una primera asistencia en La Liga, llegó otro revés por lesión para el internacional inglés.
Alonso dijo recientemente sobre Trent antes de la visita del Real a Girona: "Trent es un jugador top, y lo necesitamos. Es su primer año, y este periodo de adaptación es normal. También es exigente consigo mismo, y tenemos que apoyarlo en este cambio significativo."
La Copa del Mundo se acerca, pero Trent parece más lejos que nunca.
Después del sorteo de la Copa Mundial 2026 del viernes, el torneo ahora parece más cercano que nunca. Es casi hora de que los aficionados y jugadores comiencen a visualizar cómo se desarrollarán las cosas, ya que se ha confirmado que Inglaterra se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos.
Pero para Alexander-Arnold, ese sueño ahora parece lejano y la estrella del Real Madrid necesitará trabajar mucho para asegurarse de estar listo para competir en la plantilla de Tuchel en EE. UU., Canadá y México el próximo verano.
Reece James ha sido el lateral derecho titular habitual para el ex entrenador del Chelsea, Tuchel, pero el hecho de que Trent ofrezca algo completamente diferente es innegable. Su capacidad de entrega y su amenaza ofensiva desde la posición de lateral derecho son igualadas por pocos y podrían ser un arma significativa en el torneo.
Pero después de las actuaciones inconsistentes del dos veces ganador de la Premier League en el mediocampo en la Eurocopa 2024, tendrá que luchar para ganarse un lugar en la plantilla a tiempo para las finales. Primero tiene que lidiar con los asuntos en Madrid, y espera regresar más fuerte y ayudar a su equipo a competir en todos los frentes cuando regrese para los últimos meses de la temporada.
