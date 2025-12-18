Getty/GOAL
¿Transferencia de Alexander Isak a Barcelona? Por qué Liverpool podría considerar vender al delantero de £125 millones mientras también se cuestiona el futuro en Anfield del creador de juego de £116 millones, Florian Wirtz
Gasto desmesurado: Liverpool rompió récords en 2025
Liverpool rompió todo tipo de récords de reclutamiento en 2025 al embarcarse en una elaborada racha de gastos. Habiendo recuperado el título de la Premier League, a Arne Slot se le otorgó un presupuesto histórico con el cual trabajar.
El internacional alemán Wirtz se convirtió brevemente en el jugador más caro del fútbol británico al mudarse a Anfield desde el Bayer Leverkusen, antes de que ese récord se superara nuevamente cuando Isak completó un cambio prolongado desde Newcastle. Ninguno ha ofrecido mucho a la causa colectiva durante la primera mitad de la campaña actual.
Dos goles: Isak ha luchado por encontrar chispa en Anfield
Consultado sobre la situación de Isak, con el jugador de 26 años anotando solo dos goles en 15 apariciones y luchando por alcanzar su máxima forma durante su tiempo con los Reds, Hamann dijo a JeffBet: “No estoy seguro de que Liverpool venda a alguien en enero, pero si las cosas no mejoran para Alexander Isak en marzo o abril, probablemente discutirán venderlo a un club como el Barcelona en verano. Habrá muchos interesados en Isak porque ha demostrado su habilidad en Newcastle. También depende en gran medida de la forma de [Hugo] Ekitike, porque si continúa mejorando, será un desafío para Isak conseguir partidos a menos que lo obliguen a jugar en la banda.”
Desafío para Wirtz: Preguntas sobre el creador de juego alemán
Wirtz sigue esperando su primer gol competitivo para Liverpool, mientras registra solo dos asistencias, y el joven de 22 años es otro que podría ser escrito como un fracaso caro. Hamann agregó sobre su compatriota: “Creo que Liverpool estará bien financieramente, incluso sin la Liga de Campeones, porque no habrían gastado el dinero que gastaron si no pudieran permitírselo. Liverpool no ha sido un gran gastador antes del verano pasado y tienden a gastar el dinero sabiamente. Si Liverpool no funciona, entonces no se verán obligados a vender. Sin embargo, jugadores como Alexander Isak o Florian Wirtz pueden tener sus futuros en revisión si no están rindiendo y el club no está en la Liga de Campeones.”
¿Gerrard o Klopp: podría regresar una leyenda a Anfield?
Liverpool ha caído al séptimo lugar en la tabla de la Premier League, lo que ha llevado a Slot a enfrentar sorprendentes rumores de despido. Se ha sugerido que algunas caras conocidas podrían ser objetivo si se realiza un cambio en el banquillo.
Sobre los vínculos con un legendario ex capitán del club, Hamann dijo: “Steven Gerrard ama a Liverpool, si se le pide que intervenga como gerente interino, hay muchas posibilidades de que lo haga. Sabemos cuánto lo aman los fanáticos. Si alguna vez surgiera la situación en la que Liverpool necesita un gerente por unos meses, Stevie no rechazaría la oportunidad. Siento que las cosas están encajando lentamente en Liverpool, así que no creo que suceda, pero estoy bastante seguro de que aprovecharía la oportunidad si se presenta.
“Podría absolutamente impulsar su carrera como entrenador y no hay muchos lugares mejores para estar en el centro de atención que Liverpool. Sería una oportunidad fantástica para Gerrard ayudar a gestionar el club de su ciudad natal. No creo que pueda rechazarla.”
Hamann agregó sobre los informes que afirman que Klopp - quien renunció como entrenador de los Reds en 2024 - podría ser atraído de nuevo a Anfield: “Creo que Jurgen Klopp está feliz en Red Bull. Ha habido cambios en algunos de los clubes que poseen. Pero creo que sería una historia maravillosa si Klopp regresara a Liverpool. No puedo ni comprender cuál sería la reacción si volviera al campo de entrenamiento o a Anfield como entrenador nuevamente. No creo que Klopp dirigiendo a Liverpool suceda nuevamente.”
Slot sigue siendo el encargado por ahora, con Liverpool volviendo a la acción el sábado cuando viaje a Tottenham. Ese viaje se realizará sin Mohamed Salah, ya que la superestrella egipcia - quien volvió a ser favorecido en una victoria sobre Brighton la última vez después de su explosiva crítica contra los Reds - ahora está en el deber de la Copa Africana de Naciones.
