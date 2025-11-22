Tottenham establece asociación con una empresa turca para convertirse en patrocinador oficial de trasplante de cabello mientras continúa la espera por el acuerdo del estadio.
Una tendencia de tratamiento incrustada en la cultura moderna del fútbol
Los Spurs, al igual que muchos clubes importantes, están familiarizados con los futbolistas que se someten al procedimiento. Se entiende que James Maddison ha tenido un trasplante, mientras que los exjugadores del Tottenham Christian Eriksen y Andros Townsend han pasado por tratamientos similares. Incluso Harry Kane, uno de los mejores delanteros de la historia del club, se rumorea que ha hecho mejoras sutiles en su línea de cabello. En la Premier League y más allá, la lista de jugadores que han adoptado la restauración capilar quirúrgica sigue creciendo: Mohamed Salah, Gabriel Magalhaes del Arsenal, David Silva, Cesc Fabregas, Joleon Lescott e incluso David Beckham han pasado por procedimientos cosméticos o han estado fuertemente vinculados con ellos. Aunque no se utilizaron jugadores del Tottenham en el lanzamiento promocional, el club presentó la asociación con un cortometraje protagonizado por un actor que interpreta a un aficionado de los Spurs cuyo trasplante mejoró su confianza.
- Getty Images Sport
Los Spurs elogian la asociación con la "clínica de trasplante capilar más grande del mundo"
Ryan Norys, director de ingresos de Tottenham, elogió la nueva asociación comercial.
"Estamos orgullosos de asociarnos con Elithair, una marca que ha demostrado un liderazgo global indiscutible en su campo," dijo. "Como la clínica de trasplante de cabello más grande del mundo, no podríamos haber elegido un mejor socio que Elithair para involucrar a nuestra base de fans a través de una misión para inspirar confianza en uno mismo y ofrecer prácticas de tratamiento clínico reconocidas a nivel mundial."
Mientras tanto, el Dr. Abdulaziz Balwi, cofundador y director médico de Elithair, dijo: "Asociarse con un club icónico de la Premier League como el Tottenham Hotspur es un paso monumental para Elithair. Demuestra la confianza y autoridad que hemos construido a través de nuestra experiencia de clase mundial y nuestras instalaciones internacionales en Estambul, el Reino Unido, Alemania y Dubái. Esta colaboración nos permite llevar el mismo nivel de compromiso y excelencia visto en el nivel de la Premier League a cada paciente en el Reino Unido."
Impulso por lesiones para el Spurs antes del derbi del norte de Londres
Mientras los Spurs presentaban nuevos proyectos comerciales fuera del campo, Thomas Frank ofreció una avalancha de noticias positivas sobre lesiones antes del derbi del norte de Londres el domingo en el Emirates contra el Arsenal. El entrenador confirmó que Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall y Randal Kolo Muani han regresado a los entrenamientos y están disponibles para enfrentar al Arsenal. Los tres tuvieron interrupciones durante las fechas internacionales, ya que Sarr se retiró lesionado para Senegal contra Brasil, Bergvall se retiró del servicio sueco debido a síntomas de conmoción, y Kolo Muani se perdió las clasificaciones de Francia tras un problema en la mandíbula sufrido contra el Manchester United.
"Pape entrenó hoy,” dijo Frank. "Está listo, disponible. Lucas entrenó hoy. Listo, disponible. Kolo Muani, sí. Entrenó hoy. Disponible, por supuesto, tiene una máscara con la que necesita jugar."
Frank confirmó que Dominic Solanke sigue sin estar disponible mientras continúa recuperándose de una persistente lesión de tobillo sufrida en agosto.
Sobre Solanke, Frank dijo: "Dom no está listo todavía. Creo que también tuvo un artículo recientemente donde habló sobre ello. Así que estamos muy, como dije, los mismos. Muy conscientes de que cuando lo pongamos ahí afuera, queremos estar absolutamente seguros, tan seguros como podamos, de que no habrá retrocesos en el futuro. Estoy cómodo de que pronto estará listo, pero no voy a poner un plazo."
Mientras tanto, hablando sobre sus problemas de lesiones, Solanke dijo a The Athletic: "Ha sido muy difícil. Al principio, no pensé que estaría fuera por mucho tiempo, pero realmente no entendimos el alcance de la lesión. Estaba tratando de volver lo más rápido que podía, pero no sucedió, así que tuve que someterme a una cirugía. Desde entonces, he estado trabajando para volver.
"No estoy poniendo un plazo porque he estado diciendo a todos 'Voy a volver pronto' durante los últimos meses. Estoy tomándolo día a día, pero espero que no sea mucho más tiempo."
- Getty Images Sport
Un contraste confuso en el Tottenham
Tottenham llega al derbi en quinto lugar en la Premier League después de 11 partidos. Pero su campaña se ha definido por un desequilibrio desconcertante. El equipo de Frank posee el mejor récord como visitante en la liga, pero solo el Wolves tiene un peor desempeño en casa. El derbi contra el Arsenal es fuera de su habitual terreno, lo cual es un buen presagio para los aficionados de los Spurs.