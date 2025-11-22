Tottenham establece asociación con una empresa turca para convertirse en patrocinador oficial de trasplante de cabello mientras continúa la espera por el acuerdo del estadio.

Mientras los Spurs presentaban nuevos proyectos comerciales fuera del campo, Thomas Frank ofreció una avalancha de noticias positivas sobre lesiones antes del derbi del norte de Londres el domingo en el Emirates contra el Arsenal. El entrenador confirmó que Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall y Randal Kolo Muani han regresado a los entrenamientos y están disponibles para enfrentar al Arsenal. Los tres tuvieron interrupciones durante las fechas internacionales, ya que Sarr se retiró lesionado para Senegal contra Brasil, Bergvall se retiró del servicio sueco debido a síntomas de conmoción, y Kolo Muani se perdió las clasificaciones de Francia tras un problema en la mandíbula sufrido contra el Manchester United.

"Pape entrenó hoy,” dijo Frank. "Está listo, disponible. Lucas entrenó hoy. Listo, disponible. Kolo Muani, sí. Entrenó hoy. Disponible, por supuesto, tiene una máscara con la que necesita jugar."

Frank confirmó que Dominic Solanke sigue sin estar disponible mientras continúa recuperándose de una persistente lesión de tobillo sufrida en agosto.

Sobre Solanke, Frank dijo: "Dom no está listo todavía. Creo que también tuvo un artículo recientemente donde habló sobre ello. Así que estamos muy, como dije, los mismos. Muy conscientes de que cuando lo pongamos ahí afuera, queremos estar absolutamente seguros, tan seguros como podamos, de que no habrá retrocesos en el futuro. Estoy cómodo de que pronto estará listo, pero no voy a poner un plazo."

Mientras tanto, hablando sobre sus problemas de lesiones, Solanke dijo a The Athletic: "Ha sido muy difícil. Al principio, no pensé que estaría fuera por mucho tiempo, pero realmente no entendimos el alcance de la lesión. Estaba tratando de volver lo más rápido que podía, pero no sucedió, así que tuve que someterme a una cirugía. Desde entonces, he estado trabajando para volver.

"No estoy poniendo un plazo porque he estado diciendo a todos 'Voy a volver pronto' durante los últimos meses. Estoy tomándolo día a día, pero espero que no sea mucho más tiempo."