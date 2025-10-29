Toni Kroos critica el fallido plan defensivo del Barcelona para frenar a Kylian Mbappe y Vinicius Jr.
Kroos cuestiona la disposición defensiva de Flick en El Clásico
La derrota 2-1 de Barcelona ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu ha reavivado el debate sobre el enfoque táctico de Flick. El entrenador alemán, que observó desde las gradas debido a una suspensión, vio a su equipo superado y superado por los delanteros del Madrid, con Kylian Mbappe y Jude Bellingham como protagonistas en una victoria decisiva para Los Blancos.
Aunque los gigantes catalanes mostraron promesas en posesión, su estructura defensiva se desmoronó bajo el alto ritmo y las transiciones directas del Madrid. El ex campeón del mundo Kroos expresó su sorpresa ante la decisión de Flick de comenzar con Eric García junto a Pau Cubarsi, en lugar de optar por el más físico Ronald Araujo, un jugador conocido por su velocidad y fuerza en duelos uno a uno.
- Getty/GOAL
El inicio de García criticado por el exmediocampista del Madrid
Hablando en su podcast Einfach mal Luppen, Kroos explicó que la configuración defensiva del Barcelona no tenía mucho sentido dado el peligro ofensivo del Madrid, señalando la selección del central de Flick como un gran defecto.
“En el centro de la defensa, no entiendo por qué está jugando García,” dijo Kroos. “Futbolísticamente, es un poco mejor que Araujo, pero Araujo tiene la fuerza física para perseguir más a los oponentes, especialmente cuando estás defendiendo tan alto en el campo. Habría sido el jugador ideal para ese estilo de juego y para ese oponente.”
El excentrocampista de Los Blancos continuó enfatizando cómo la falta de velocidad de Barça en la defensa fue una ventaja para Madrid. “Cuando tienes a Mbappé y Vinícius enfrente, necesitas a alguien que pueda igualar esa velocidad,” agregó. “Araujo puede hacer eso. Me sorprendió mucho su ausencia.”
De hecho, los defensores del Barcelona tuvieron dificultades para contener al dúo eléctrico durante todo el juego, con Vinicius estirando repetidamente la línea defensiva y Mbappé explotando los espacios detrás. La decisión de Flick de dejar fuera a Araujo dejó a muchos aficionados y analistas desconcertados, con los comentarios de Kroos resonando en un creciente sentimiento de que la organización defensiva del Barça les costó caro.
La pérdida de Íñigo Martínez sigue acosando al Barcelona
Más allá de las elecciones tácticas, el jugador de 35 años también señaló un problema estructural más amplio en la defensa del Barcelona: la falta de reemplazo de Íñigo Martínez, quien se unió al Al-Nassr en el verano.
“Ya lo mencioné en su momento: Íñigo Martínez era muy importante”, señaló Kroos. “El año pasado, fue el central del Barça con la mejor distribución de balón. No era el más rápido, pero era un defensor excelente y tenía un gran juego de construcción. Contra el Real Madrid, su ausencia fue notable cuando el equipo sufrió bajo su presión alta. No lo reemplazaron, y eso está pasando factura.”
Kroos, sin embargo, reconoció las difíciles circunstancias que enfrentó Flick en la noche, agregando: “Es justo decir que el Barça llegó muy debilitado: desde el portero hasta el entrenador. Les faltaban jugadores clave como Raphinha, Dani Olmo y Lewandowski.”
Su evaluación subrayó cómo el Barcelona de Flick sigue siendo un trabajo en progreso esta temporada, capaz de dominar la posesión pero aún buscando el equilibrio, especialmente en defensa.
- Getty Images Sport
El caos después del Clásico y los próximos pasos de Flick
Las tensiones estallaron después del pitido final, cuando varios jugadores del Madrid confrontaron a Lamine Yamal en un intercambio acalorado. Dani Carvajal le dijo al joven de 18 años: “Hablas demasiado. Habla ahora,” refiriéndose a los comentarios de Yamal antes del partido en Twitch bromeando que “Real Madrid roba.” El incidente escaló rápidamente, con Vinícius Jr. y Jude Bellingham uniéndose a la refriega antes de que los oficiales intervinieran para separar a los lados.
La derrota deja al Barça cinco puntos por detrás del líder de la liga, el Real, obligando a Flick a reevaluar sus opciones defensivas y su configuración táctica. El entrenador alemán ha reconocido la pérdida de Martínez como un gran golpe y se espera que reorganice su línea defensiva en los próximos partidos. El Barcelona ahora vuelve su atención a su próximo choque de La Liga contra el Elche, con la esperanza de recuperar el impulso antes del receso internacional. Con las lesiones aún acumulándose y las tensiones en aumento, la tarea inmediata de Flick será restaurar la confianza en un equipo que sigue siendo talentoso pero frágil después de un doloroso revés en el Clásico.