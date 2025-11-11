Toluca encabeza la tabla mientras se establecen los enfrentamientos de Liguilla y Play-In de la Liga MX para el Apertura 2025.

La temporada regular del Apertura 2025 de la Liga MX concluyó con gran dramatismo y resultados decisivos que dieron forma tanto a la Liguilla como a la etapa de Play-In. Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, culminó una campaña notable con una victoria por 2-0 sobre el Club América gracias a los goles de Paulinho y Helinho. La victoria elevó a Los Diablos Rojos al primer lugar con 37 puntos obtenidos de 11 triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas.

Mientras tanto, el Club América de André Jardine sufrió una dolorosa derrota que pondrá a prueba su resistencia de cara a los playoffs. Los campeones vigentes deben ahora reagruparse y prepararse para desafiar a Toluca, el líder actual, defensor del título y claro favorito para lograr un bicampeonato. El próximo parón internacional de la FIFA podría ser crucial para el América, ofreciéndoles tiempo para recuperar a jugadores clave como Henry Martín y José Raúl Zúñiga, ambos marginados por lesiones.