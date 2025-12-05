'Es todo o nada' - Javier Mascherano sabe lo que está en juego para Inter Miami en la final ante Vancouver Whitecaps

A dos días de la final de la MLS Cup, Javier Mascherano dejó claro que la mayor virtud de Inter Miami esta temporada no ha sido dominar cada semana, sino saber levantarse cada vez que las cosas se torcieron. El equipo soportó golpes duros —como el 5-1 sufrido ante Vancouver en la semifinal de la Concacaf Champions Cup y la goleada en la final de la Leagues Cup frente a Seattle—, pero siempre encontró la manera de volver a competir y mantenerse en la pelea.

“Llegamos al partido del sábado con todo en juego, es todo o nada”, afirmó Mascherano. “Es una gran recompensa al trabajo que los jugadores han hecho durante toda la temporada, a todo lo que han logrado como grupo. Es el gran premio, y lo tenemos al alcance.”