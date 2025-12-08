Getty/GOAL
¿El sucesor de Lionel Messi? Lamine Yamal es comparado con Cristiano Ronaldo y Diego Maradona
Debate del GOAT: Lamine Yamal frente a Messi, Ronaldo y Maradona
El entrenador de España, Luis de la Fuente, ha brindado a Lamine Yamal una presentación estelar. Trabaja con el joven en el escenario internacional, tras la gloria del Eurocopa 2024, y los récords no han dejado de caer alrededor de esta joven promesa.
La estrella de Yamal sigue en ascenso, con la expectativa de que pronto pueda aspirar al Balón de Oro, sumándose al Trofeo Kopa y al Golden Boy que ya ha obtenido, siguiendo un camino similar al del ícono argentino Lionel Messi.
De la Fuente ha declarado sobre el prodigio: "Si en 10 años no tiene lesiones, no sufre contratiempos y juega con regularidad, puede convertirse en un jugador de época como Messi, Maradona o Cristiano."
El seleccionador añadió:"Lo conozco desde que tenía 16 años. Hemos tenido muchas conversaciones, casi como padre e hijo. Siempre trato de ayudarlo y él escucha mucho. Tenemos una relación muy fluida y cercana."
Debate aparte: Lamine Yamal prefiere no hablar de Messi
Lamine Yamal ha hecho todo lo posible por mantenerse al margen de las comparaciones con Lionel Messi, reconociendo que ese debate no beneficia a nadie. Sería casi imposible emular los logros del hombre que antes llevó con distinción la camiseta número 10 del Camp Nou.
El joven delantero declaró a CBS: "Creo que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, pero también sabe que soy un buen jugador. Habrá respeto mutuo si jugamos uno contra el otro. Él sabe que no estoy tratando de ser él, de jugar como él o usar el 10 como él. Quiero seguir mi propio camino."
Aunque Yamal busca calmar una discusión que distrae de su verdadero talento y desea construir su propio legado, no le resulta fácil escapar de la sombra de Messi, ganador de ocho Balones de Oro.
Lamine Yamal vs Mbappé: Guti explica por qué el francés está más cerca del estatus de GOAT
Yamal podría llegar a ser un jugador de época por derecho propio, pero para un joven de 18 años todavía con mucho por aprender, esa consideración parece algo prematura. El exinternacional español Guti lo admite.
Al ser consultado por AS sobre los comentarios de De la Fuente acerca de Yamal, Messi, Maradona y Ronaldo, Guti dijo: "Wow. Lo veo como un jugador fantástico y con potencial para ganar un Balón de Oro, pero estamos hablando de tres de los mejores jugadores de todos los tiempos. Maradona ganó la Copa del Mundo en México sin un gran equipo, y Messi y Cristiano anotaron 50 goles durante 10 años. Eso es extremadamente difícil de lograr. Veo a Kylian más cerca de conseguirlo que a Lamine."
Palmarés de Mbappé: por ahora, el francés supera a Lamine Yamal
El talismán del Real Madrid, Mbappé, de 26 años, posee un historial más sólido que el de Yamal. Ha competido al más alto nivel durante más tiempo y ha demostrado su calidad de manera constante.
Mbappé conquistó la Copa del Mundo con Francia en 2018 y anotó un hat-trick en la final de 2022 ante Argentina, donde se enfrentó a Messi. Es el máximo goleador histórico del PSG, con 235 goles en Ligue 1, y está a solo tres tantos de igualar a Olivier Giroud como máximo anotador de la selección francesa, persiguiendo el récord de 57 goles.
Por su parte, Yamal ya cuenta con títulos de Eurocopa y de LaLiga, y se espera que brille en la Copa del Mundo con España el próximo verano. Su camino apunta hacia la grandeza, pero los expertos aconsejan precaución, recordando que incluso las promesas más brillantes pueden desvanecerse.
