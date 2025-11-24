"Uno o dos clubes han estado observándolo": Stuttgart espera ofertas de transferencia por el "excepcional" objetivo de Manchester United y Real Madrid

Los gigantes españoles, que atraviesan un período de transición en el mediocampo tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric en temporadas consecutivas, han identificado a Stiller como un organizador a largo plazo capaz de anclar el mediocampo del Bernabéu durante años.

Se informa que el propio Stiller prefiere Madrid sobre proyectos de la Premier League, viendo a los Blancos como el próximo paso ideal. Aunque no se ha hecho una oferta formal, el enfoque informal de Madrid en 2025 ha mantenido la historia en ebullición.

Informes desde España señalan que el entrenador Xabi Alonso ve a Stiller como un sucesor natural de Kroos, siendo un conductor profundo, técnico y sereno que controla el ritmo en lugar de depender de la explosividad física. Alonso lo había seguido de cerca durante su tiempo en el Bayer Leverkusen y se dice que lo ha respaldado personalmente como un 'objetivo prioritario' para el futuro núcleo del Madrid.

Pero Madrid no está solo. Los Red Devils y Liverpool lo han monitoreado de cerca, mientras que el Bayern, el club donde se formó, y el Dortmund han discutido estrategias internas para 2026. Para un mediocampista que llegó del Hoffenheim por 5,5 millones de euros en 2023, la trayectoria de Stiller ha sido nada menos que meteórica.

