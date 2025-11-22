'Soy tóxico': furioso Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, sorprende en una rueda de prensa de casi dos horas tras la contundente derrota ante EE. UU.
La derrota abultada plantea grandes preguntas
Estados Unidos aplastó a Uruguay de Bielsa 5-1 en Florida a principios de esta semana, un resultado que ha puesto al veterano entrenador bajo intensa presión. La derrota fue la peor de Uruguay desde 2004 y la primera vez que recibieron cinco goles contra los estadounidenses. Uruguay, sin jugadores clave como Federico Valverde y el suspendido Darwin Núñez, alineó un equipo fuerte pero fue superado con amplitud por el equipo de Mauricio Pochettino. Goles de Sebastian Berhalter, un doblete de Alex Freeman y Diego Luna dieron a EE.UU. una ventaja de 4-1 al medio tiempo y Tanner Tessmann añadió un quinto en la segunda mitad después de que Rodrigo Bentancur recibió una tarjeta roja directa.
Bielsa asumió toda la responsabilidad por la "desastrosa actuación", describiéndose a sí mismo como "avergonzado". Descartó las sugerencias de un problema de mentalidad, y en su lugar señaló un fracaso táctico para igualar la intensidad y organización de EE.UU. El resultado provocó una ola de críticas en la prensa uruguaya, con medios que calificaron la derrota como una "humillación histórica".
A pesar de las consecuencias, Bielsa sigue desafiante, insistiendo en que tiene la convicción de llevar al equipo al Mundial.
- Getty Images Sport
Bielsa: 'Para mí, es karma'
Bielsa dijo: "Soy un generador de tensión. Cuando llego, el ambiente se vuelve tenso. Por eso aparezco con poca frecuencia. Soy tóxico. Asociarse conmigo te empeora. ¿Me entiendes? Hay tipos tóxicos que solo ven los errores que están corrigiendo, que son exigentes, que nunca están satisfechos con nada. Solo habla sobre el trabajo que está haciendo. Cuando sale a comer, lee el periódico porque no quiere integrarse con los que lo rodean, para no tener que hablar de cosas que lo distraigan de todo eso. No pienses que lo disfruto. Para mí, es karma."
Lo llaman "El Loco" por una razón
Bielsa es conocido por sus métodos meticulosos pero poco convencionales, y ha creado una carrera directiva volátil definida tanto por sus tácticas innovadoras como por sus acciones controvertidas. Su incidente más destacado fue el escándalo "Spygate" en 2019 mientras dirigía al Leeds United. Un miembro del personal fue sorprendido observando una sesión de entrenamiento del Derby County, una práctica que Bielsa sorprendentemente admitió realizar contra todos los rivales. Defendió la acción como simplemente acceder a información disponible públicamente, pagando personalmente la multa de £200,000 del club en una muestra de integridad excéntrica que polarizó al mundo del fútbol.
Bielsa también es conocido por sus salidas abruptas y fallos percibidos en la gestión de personas. En 2016, renunció infamemente como entrenador de Lazio después de solo 48 horas, citando el incumplimiento del club de las promesas contractuales. Su estilo intenso y exigente ha atraído críticas de los jugadores; más recientemente, la estrella uruguaya Luis Suárez lamentó la falta de comunicación y respeto. Los críticos frecuentemente señalan su rígida filosofía táctica como una debilidad, especialmente durante la campaña de Argentina en la Copa del Mundo de 2002, donde un talentoso equipo salió temprano, un testimonio de su obstinada adhesión a un sistema independientemente del costo. Estas controversias persistentes forman una parte central de su legado y también de por qué su apodo es "El Loco".
- Getty Images Sport
Se espera el sorteo de la Copa del Mundo
Uruguay ya se ha clasificado para la Copa del Mundo del próximo año, asegurando uno de los lugares automáticos de la región sudamericana (CONMEBOL). Están en el Bombo 2 para el sorteo oficial, que está programado para el 5 de diciembre en Washington. Los dos veces campeones del mundo evitarán a los gigantes del Bombo 1 como Argentina y Brasil en la fase de grupos, pero podrían enfrentarse a un sorteo desafiante en otros lugares.