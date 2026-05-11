Según Bild, el club de la Bundesliga austriaca pide ahora mucho más de los 20 millones de euros que se habían mencionado como precio de traspaso.
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Sorpresa en el BVB: ¿se caerá un fichaje estrella que parecía hecho?
Según estas informaciones, el Salzburgo pide unos 25 millones de euros de traspaso base, más bonificaciones de entre cuatro y seis millones por el defensa central de 19 años. En total, la operación podría superar los 30 millones de euros.
Las negociaciones entre ambos clubes continúan, y el BVB, con el director deportivo Lars Ricken y el técnico Ole Book, trata de rebajar esa cifra.
Previamente, kicker y Sky informaron de forma coincidente que el traspaso estaba a punto de cerrarse. Al parecer, el BVB ya se había puesto de acuerdo con Gadou en un «contrato a largo plazo», y las conversaciones entre los clubes también se encontraban en la recta final.
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El BVB lleva tiempo interesado en Gadou
Gadou, de 1,95 m, llegó en 2024 al Salzburgo procedente de la cantera del París Saint-Germain. El central francés sub-21 ha jugado 33 partidos esta temporada, incluidos varios en la Europa League.
En Dortmund reforzará la defensa central, que sufre por la retirada de Niklas Süle, la lesión de Emre Can y la incertidumbre sobre el futuro de Nico Schlotterbeck.
El interés del Dortmund por Gadou viene de lejos: incluso Sebastian Kehl, antecesor de Book, ya lo seguía en primavera.