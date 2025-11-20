'Sin química, sin deseo de luchar': Cómo Antonio Conte y el Napoli llegaron a un punto crítico solo meses después del éxito en la Serie A

Conte obviamente no es ajeno a la controversia. El entrenador notoriamente explosivo ha tenido repetidos desencuentros con sus empleadores, usualmente por la percepción de parsimonia en el mercado de fichajes. Su legendaria queja en la Juventus de que "No puedes comer en un restaurante de €100 con €10 en el bolsillo" se ha convertido en parte del léxico del fútbol italiano. Incluso para los estándares de Conte, sin embargo, fue impactante escucharlo lamentarse por la falta de inversión antes de haber dirigido su primer partido como entrenador del Napoli el año pasado.

En ese caso particular, sin embargo, Conte tenía motivos para quejarse, ya que el mal gestionado asunto de Victor Osimhen retrasó la contratación veraniega del club mucho más de lo debido. El igualmente franco presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, también reconoció que el éxito del Scudetto de la temporada pasada fue aún más notable por el hecho de que Conte tuvo que lidiar con la venta de Khvicha Kvaratskhelia por razones financieras a mitad de su desafío por el título.

"Él logró, a través de incidentes y lesiones, arreglárselas con lo que tenía, utilizando no uno, sino cuatro o cinco sistemas tácticos diferentes," De Laurentiis entusiasmó en el desfile del trofeo en mayo. "Conte le mostró al mundo entero que los sistemas son inútiles y que todo lo que necesitas es un gran conocimiento de lo que realmente significa el fútbol. Así que, para él, quien nos llevó a ganar el segundo Scudetto en tres años, pido un aplauso, ¡gracias, gracias, gracias!"