La Selección mexicana está cerca de enfrentar en un partido amistoso a Bélgica en la Fecha FIFA de marzo, confirma Mikel Arriola

La Selección mexicana está enfocada en tratar de tener una participación histórica en la próxima Copa del Mundo, de la cual serán coanfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. Por ello, la Federación Mexicana de Futbol está en busca de partidos amistosos de alto nivel previo a la competición que se disputará el próximo verano.

Para la Fecha FIFA de marzo, es casi un hecho que México se enfrentará a Portugal y Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Azteca y a este enfrentamiento, se le podría añadir uno ante Bélgica, según ha confirmado Mikel Arriola.