Se pide al Arsenal que venda al «pésimo» Martin Odegaard y elija un nuevo capitán

Odegaard, con problemas físicos toda la temporada, fue sustituido antes de la hora en el Metropolitano, lo que llevó a O’Hara a dudar de su idoneidad a largo plazo para el equipo de Mikel Arteta.

O’Hara fue claro al valorar al jugador de 27 años: «La temporada pasada tampoco estuvo muy bien», declaró a talkSPORT. «Esta temporada ha estado fatal; que te arrastren en la semifinal de la Champions cuando eres el capitán nunca queda bien».