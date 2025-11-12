Santos defiende al 'genio incomprendido' Neymar tras el rechazo de los medios por el comportamiento de la estrella de Brasil en la derrota ante Flamengo

Neymar se ha vuelto a encontrar en el centro de atención, por todas las razones equivocadas, con otra muestra de petulancia. El brasileño se negó a ver el final del partido de su equipo después de ser sustituido y también se quedó visiblemente frustrado en el campo después de que sus compañeros ignoraran una demanda táctica en particular. Neymar fue etiquetado como "lento" y "una vergüenza" en los medios después de la derrota 3-2 y también fue advertido de que no formará parte del equipo de Brasil para la Copa del Mundo 2026 si mantiene su forma actual.

Un informe de Globo también afirmó que Neymar "ya no es un favorito unánime en el Santos" y que su comportamiento durante el juego "irritó a compañeros de equipo y a la directiva". El informe añade que "Neymar expuso a los otros jugadores al ridículo en varias ocasiones, sin ayudar al equipo a reaccionar en el partido".