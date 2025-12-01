Ronald Araújo se toma un descanso indefinido del Barcelona tras diálogo entre sus agentes y Deco

El Barcelona se prepara para un esperado duelo contra el Atlético de Madrid, en lo que será su tercer partido en el renovado Camp Nou tras los encuentros anteriores frente al Athletic Club y el Alavés. Los actuales campeones buscan asegurar una victoria que los mantenga por encima de su feroz rival, mientras que el Atlético de Diego Simeone promete ser una dura prueba para el equipo de Hansi Flick.

Actualmente en cuarta posición, los rojiblancos podrían igualar en puntos al Barcelona con un triunfo en el Camp Nou. Hasta ahora, el equipo de Simeone ha perdido solo uno de sus 14 partidos de liga en la temporada 2025-26, con nueve victorias y cuatro empates.

Previo al encuentro, Flick comentó: “Sabemos que nos enfrentamos a un equipo fantástico, de gran calidad, uno de los mejores de Europa con uno de los mejores entrenadores. Por eso, será un partido difícil.

Estamos de vuelta en la cima y eso nos motiva; es donde queremos estar, pero lo importante es mantenernos allí hasta el final de la temporada. Tenemos que seguir trabajando duro y dar lo mejor de nosotros. Somos líderes, pero en este momento no estamos en nuestro mejor nivel. Necesitamos avanzar para volver a jugar nuestro mejor fútbol.

Creo que estamos cometiendo demasiados errores, a pesar de tener la calidad para controlar los partidos. Es algo que hemos perdido en los encuentros recientes, pero podemos revertirlo y estamos trabajando para lograrlo.”