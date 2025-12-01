Getty Images Sport
Ronald Araújo se toma un descanso indefinido del Barcelona tras diálogo entre sus agentes y Deco
Araújo fue expulsado durante la derrota del Barcelona ante el Chelsea en la Champions League
Tras ser expulsado en la derrota del Barcelona por 3-0 ante el Chelsea en la Liga de Campeones el pasado martes, Ronald Araújo se ausentó en el partido en el que su equipo aseguró la victoria contra el Alavés, resultado que los colocó en la cima de LaLiga.
Un doblete de Dani Olmo y un gol de Lamine Yamal permitieron al equipo de Hansi Flick alcanzar la primera posición, por delante del Real Madrid, que se mantuvo segundo tras empatar 1-1 con el Girona el domingo.
Durante este triunfo clave del Barcelona sobre el Alavés, Araújo no pudo participar, y el lateral izquierdo Gerard Martínez tuvo que cubrir la defensa central junto al joven Pau Cubarsí.
Un informe señala que los gigantes españoles han aprobado la solicitud de ausencia del defensor
Según The Athletic, Araújo ha recibido permiso para tomarse un descanso tras una solicitud presentada por sus agentes. El informe señala que el director deportivo del Barcelona, Deco, aprobó el deseo del defensa de 28 años de alejarse temporalmente del fútbol, mientras el club se mantiene comprometido a darle el tiempo necesario para recuperarse.
Por su parte, el medio español Mundo Deportivo informó el lunes que Araújo habría solicitado la ausencia porque considera que, en este momento, no podría rendir al nivel esperado para el Barcelona. Además, temía que forzarse a jugar podría “perjudicar al equipo”.
Aunque el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, evitó dar detalles sobre las razones de la solicitud, declaró antes del partido del martes contra el Atlético de Madrid: “Es una situación privada, no quiero decir más. Les agradecería que lo respetaran.”
El presidente del Barcelona, Laporta, asegura que Araújo ha sido tratado injustamente últimamente
Los comentarios de Hansi Flick llegaron después de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, asegurara que Araújo había sido tratado injustamente en las últimas semanas y que el club lo respaldaba plenamente.
Durante un evento en Andorra el viernes, Laporta declaró: “Ha sido muy criticado, y no creo que sea justo. Da todo en el campo, es nuestro capitán, y ahora necesita superar este período difícil, porque es una persona muy emocional y con sentimientos muy intensos.
Ha pasado por un momento complicado, y quiero decirle que estamos con él. Necesita pasar página, porque aquí todos ganamos y todos perdemos, y ninguna persona es responsable en solitario de las derrotas o las victorias.”
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anticipa un duro desafío ante el 'fantástico' Atlético
El Barcelona se prepara para un esperado duelo contra el Atlético de Madrid, en lo que será su tercer partido en el renovado Camp Nou tras los encuentros anteriores frente al Athletic Club y el Alavés. Los actuales campeones buscan asegurar una victoria que los mantenga por encima de su feroz rival, mientras que el Atlético de Diego Simeone promete ser una dura prueba para el equipo de Hansi Flick.
Actualmente en cuarta posición, los rojiblancos podrían igualar en puntos al Barcelona con un triunfo en el Camp Nou. Hasta ahora, el equipo de Simeone ha perdido solo uno de sus 14 partidos de liga en la temporada 2025-26, con nueve victorias y cuatro empates.
Previo al encuentro, Flick comentó: “Sabemos que nos enfrentamos a un equipo fantástico, de gran calidad, uno de los mejores de Europa con uno de los mejores entrenadores. Por eso, será un partido difícil.
Estamos de vuelta en la cima y eso nos motiva; es donde queremos estar, pero lo importante es mantenernos allí hasta el final de la temporada. Tenemos que seguir trabajando duro y dar lo mejor de nosotros. Somos líderes, pero en este momento no estamos en nuestro mejor nivel. Necesitamos avanzar para volver a jugar nuestro mejor fútbol.
Creo que estamos cometiendo demasiados errores, a pesar de tener la calidad para controlar los partidos. Es algo que hemos perdido en los encuentros recientes, pero podemos revertirlo y estamos trabajando para lograrlo.”
