El antiguo récord de Lionel Messi en el Barcelona es roto mientras uno de los favoritos de Hansi Flick hace historia en la victoria contra Osasuna

Pedri rompe el récord de Messi en la victoria 2-0 sobre Osasuna
Barcelona continuó su lucha por el título de La Liga el sábado con una victoria muy disputada sobre Osasuna, un resultado que permitió a los gigantes catalanes fortalecer su posición en la cima de la tabla. Los goles de Raphinha aseguraron los tres puntos para el equipo de Hansi Flick, que buscaba alejarse siete puntos del Real Madrid antes del partido de sus rivales al día siguiente. Aunque el delantero brasileño fue decisivo en el ataque, gran parte del control de Barcelona surgió desde el mediocampo.
Pedri recibió un papel titular en la base del sistema de doble pivote de Flick, una posición que cada vez se ha ido convirtiendo en su papel natural esta temporada. El internacional español dictó el ritmo durante todo el partido, ofreciendo calma y estructura durante los períodos en que el Osasuna amenazaba con interrumpir el ritmo del Barcelona. Su participación aseguró que el Barcelona mantuviera el dominio territorial y manejara el juego de manera inteligente a pesar del ajustado marcador.
Más allá de su influencia en el mismo partido, la aparición de Pedri tuvo un significado histórico. Según Opta, con solo 23 años y 18 días, alcanzó las 150 apariciones en La Liga con el Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo. En el proceso, superó un récord previamente en manos de Messi.
Pedri recibe elogios de García y Flick
El hito récord de Pedri destaca su notable consistencia y durabilidad en un club donde los jóvenes jugadores suelen estar cargados de enormes expectativas. Llegar a 150 apariciones en la liga a una edad tan temprana lo coloca en compañía poco común y refuerza el compromiso a largo plazo del Barcelona de construir su mediocampo en torno a él. Que haya superado el récord de Messi solo añade peso al logro, dado el papel central del argentino en moldear la identidad del club durante más de una década.
La influencia del mediocampista no pasó desapercibida para sus compañeros, con Eric Garcia ofreciendo una evaluación ligera pero reveladora después del partido. Hablando para los medios, Garcia dijo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy apretado. Nos faltó ritmo en nuestro pase. Al final, contra estos equipos, si no mueves el balón rápido, es difícil. En el final, me alegro con los tres puntos." Luego añadió: "Cuando juegas antes que tus rivales y aumentas tu ventaja, tienes un domingo relajado en casa. Cuando las cosas se complican, dale el balón a Pedri, y él lo soluciona todo."
El entrenador principal Flick fue igualmente enfático en sus elogios, destacando a Pedri a pesar de la contribución de dos goles de Raphinha. El alemán dijo: "Pedri es un jugador fantástico, de primera clase. ¿Qué puedo decir de él? Es un jugador absolutamente increíble."
Pedri se está convirtiendo lentamente en la nueva leyenda del mediocampo del Barcelona.
El ascenso de Pedri en el Barcelona ha sido nada menos que extraordinario desde su llegada desde Las Palmas en 2020. Impulsado al primer equipo casi de inmediato, se convirtió en titular habitual durante la temporada 2020-21, acumulando 52 apariciones y desempeñando un papel clave en el triunfo del Barcelona en la Copa del Rey. Esa campaña sentó las bases para lo que rápidamente se convertiría en una de las cargas laborales más intensas de una carrera temprana en el fútbol europeo.
Sus actuaciones en el ámbito del club se reflejaron a nivel internacional, con Pedri brillando en la Euro 2020, donde fue nombrado Jugador Joven del Torneo, antes de representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esos esfuerzos le valieron tanto el Golden Boy como el Trofeo Kopa en 2021, confirmando su estatus como el centrocampista joven más valorado en el fútbol mundial. Las comparaciones con Andrés Iniesta pronto le siguieron, impulsadas por su compostura, control de balón y capacidad para deslizarse a través de mediocampos congestionados.
En las últimas temporadas, las lesiones han sido el principal obstáculo para el impulso sostenido de Pedri. Una serie de problemas musculares interrumpieron partes de las campañas 2022-23 y 2023-24, obligando al Barcelona a gestionar cuidadosamente sus minutos. Sin embargo, bajo el mando de Flick, ha resurgido como una figura central, una vez en forma, superando ya las 220 apariciones en todas las competiciones a la edad de 23 años y continuando a moldear los partidos con una madurez mucho más allá de sus años.
Pedri será crucial para los planes de la temporada del Barcelona.
El Barcelona ahora centra su atención en mantener su ventaja en la cima de La Liga mientras la temporada entra en una fase decisiva. Con Pedri nuevamente disponible e influyendo en los partidos, el equipo de Flick parece mejor equipado para manejar las exigencias de las competiciones tanto domésticas como europeas.
Para Pedri personalmente, romper el récord de Messi probablemente no sea un punto final, sino otro marcador en una legado que se expande rápidamente en el Camp Nou. Con asistencias en tres partidos de liga consecutivos y un creciente papel de liderazgo en el mediocampo, su influencia continúa aumentando con cada aparición.