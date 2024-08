Quién es Conor Gallagher, el mediocampista inglés del Chelsea que estaría cerca de fichar por el Atlético de Madrid

El Atleti alcanza un acuerdo de casi 40 millones de euros por el centrocampista que rechazó la renovación con los Blues.

El Cholo Simeone está cerca de solucionar uno de los problemas que tenía de cara a la temporada 2024-25. Mientras espera por la llegada del delantero que reemplace los goles de Álvaro Morata, está muy cerca de fichar para el centro de la cancha al inglés Conor Gallagher.

De todas maneras, resta una cuestión decisiva para poder bajar el martillo y es la decisión que tome el mediocampista británico, que formó parte de la Copa del Mundo 2022 y la Euro 2024 con su país. Para el Atleti no hay tiempo que perder y por eso la espera no pasará de este fin de semana, porque ya sin Saúl y con Rodrigo De Paul que no logra ser el mismo de Argentina, para el entrenador es vital contar con un mediocentro que complemente a Koke y a Llorente.