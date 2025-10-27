'Siempre yo... ¡Me voy!' - Lo que dijo Vinicius Jr en su furiosa arremetida en el Clásico durante la sustitución al entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, antes del feo final de la victoria sobre el Barcelona

Expresando su furia después de ser removido con 72 minutos jugados, Vinicius supuestamente señaló que a menudo ha comenzado y no terminado los partidos esta temporada. Alonso ha optado por reemplazar al brasileño antes del final en siete de sus 10 partidos como titular tanto en La Liga como en la Liga de Campeones hasta ahora en 2025-26. Claramente muy enojado porque había sucedido de nuevo, especialmente cuando Los Blancos solo tenían una ligera ventaja de un gol y podrían haber necesitado otro para sentirse más cómodos, el extremo dirigió su ira hacia Alonso mientras se retiraba del campo. Como fue, 2-1 fue suficiente para asegurar los tres puntos, pero Vini Jr no podía soportar sentarse en el banco y solo mirar.

"Siempre yo", se cree que dijo, antes de agregar que sería mejor para todos si no se le dejara con sus sentimientos. "Me estoy yendo del equipo, es mejor si me voy, me voy", dijo el jugador, antes de regresar al interior. Finalmente, regresó y estuvo involucrado en las furiosas confrontaciones post-partido centradas alrededor de Lamine Yamal del Barcelona.