'Puede que haya habido errores' - Raphinha se culpa a sí mismo por la ausencia por lesión que ha sido más larga de lo esperado, pero la estrella del Barcelona está ansiosa por regresar contra el Chelsea
Raphinha asume la responsabilidad por recaídas
El internacional brasileño habló sobre los contratiempos de lesiones que lo han mantenido fuera por más de dos meses, admitiendo que sus propias decisiones contribuyeron a un proceso de recuperación que tomó mucho más tiempo del esperado. El delantero brasileño ahora está presionando para hacer su regreso completo contra el Chelsea en Stamford Bridge, un partido que describió como “especial” y vital para la ambición del Barça de terminar entre los ocho primeros de la Champions League.
El Barcelona dependerá en gran medida de la energía renovada y la creatividad que Raphinha puede proporcionar, especialmente después de actuaciones europeas consecutivas que pusieron en riesgo sus ambiciones de fase de liga. Su objetivo es claro: contribuir de inmediato y ayudar a estabilizar a un equipo del Barça que ha tenido problemas con demasiada frecuencia en la Champions League de este año.
'Tomo responsabilidad' - Explica el brasileño
El extremo explicó que el deseo de regresar demasiado pronto finalmente llevó a complicaciones. "Puede que haya habido errores... o puede que no los haya habido", dijo a los reporteros. "La primera recaída fue en parte mi culpa, y también puedo asumir la responsabilidad por la segunda. Quería estar de regreso lo más pronto posible, e hice un error, de ahí las recaídas.
"Puedo asumir la responsabilidad por eso, porque al final, hago las cosas, y si pienso que no me van a ayudar, debería ser el primero en decir que no. Asumo la responsabilidad por ambas recaídas porque quería estar de vuelta en el campo lo antes posible para ayudar al equipo. Cometí algunos errores, y es por eso que tuve esas dos recaídas.
"Fue un momento difícil. Soy alguien que siempre quiere estar con el equipo, y pasar estos dos meses sin poder jugar fue duro, y necesito recuperar la forma física de partido. Espero volver a la forma que todos conocen."
Estrella de Brasil frustrada por falta de reconocimiento
Raphinha también se mostró visiblemente molesto al hablar de su ausencia en los premios individuales de la temporada pasada, especialmente al quedar quinto en la clasificación del Balón de Oro. “La verdad es que creo que merecía mucho más. Estos son premios individuales... Estoy satisfecho de haber tenido una temporada espectacular. Otros son los que votan,” añadió.
Su misión, sin embargo, es inmediata, recuperar la forma que lo convirtió en uno de los jugadores más decisivos del Barça la temporada pasada y comenzar ese resurgimiento en el duelo de la Champions League en Stamford Bridge.
El regreso de Raphinha llega cuando el Barça se acerca a uno de sus partidos más importantes de la temporada. Su empate 3-3 en Club Brujas los dejó en una posición difícil en la fase de liga.
El Chelsea, invicto en cinco partidos, presenta un desafío táctico complejo bajo Enzo Maresca. El Barça, por su parte, ha mostrado signos de mejora a nivel doméstico con tres victorias consecutivas en La Liga, pero la brecha entre sus actuaciones en liga y en la Champions League sigue siendo marcada. Su inestabilidad defensiva en Europa ha sido especialmente preocupante.
Raphinha dijo que está listo para ayudar a restaurar la confianza. “Poder jugar de nuevo ya es algo especial para mí. He estado fuera durante dos meses. Si el entrenador me pone, daré lo mejor de mí.” También reafirmó las ambiciones del club: “El principal objetivo de este club es ganar la Champions League.”
Próximo enfrentamiento de Chelsea
Barça viaja a Londres sabiendo que los stakes no podrían ser más altos, ya que una victoria los mantiene vivos en la carrera por terminar entre los ocho primeros. Pero, con jugadores clave todavía fuera, incluyendo a Pedri, Hansi Flick esperará que Raphinha pueda tener un impacto inmediato desde el banco o desde el inicio. Se espera que el extremo reciba más minutos después de haber jugado como suplente durante solo nueve minutos contra el Athletic Club.
Después del partido contra el Chelsea, el Barça enfrenta una serie exigente de partidos tanto en La Liga como en Europa, ya que el calendario se intensifica en diciembre. La forma física, ritmo y confianza de Raphinha serán cruciales para determinar si el equipo catalán puede recuperar la consistencia ofensiva necesaria para navegar con éxito este periodo.
