¿Puede Jude Bellingham redescubrir su magia en el Clásico ante el Barcelona y salvar la temporada del Real Madrid?

El centrocampista internacional inglés ha estado irreconocible en la capital española tras un debut memorable.

Jude Bellingham era el próximo Zinedine Zidane. Tenía los números para demostrarlo. Luego, fue el próximo Cristiano Ronaldo. Tenía los goles para demostrarlo. Y ahora, 18 meses después, está teniendo dificultades. Después de una primera campaña mágica en Madrid, el mediocampista inglés ha pasado por su segundo año con altibajos. La caída del segundo año es real.

Esto no es nada nuevo, por supuesto. No es raro que los futbolistas experimenten períodos de dificultad, ya whether they're world-class and in their prime o aún estén encontrando su camino en el mundo profesional. La ironía es que Bellingham es ambos. La diferencia clave, sin embargo, es que Bellingham fue brillante el año pasado, y juega para el Real Madrid. Este no es un club que tiende a permitirte tomarte algunos partidos de descanso, y mucho menos soportar una campaña turbulenta entera.

Bellingham lo sabe. Está demasiado acostumbrado al sol de Madrid, demasiado consciente de los altibajos que vienen con vestir de blanco madridista. Aun así, ha sido verdaderamente desafortunado a veces. Sus goles han disminuido considerablemente, mientras pasa gran parte de su tiempo en el campo mostrando frustración, un jugador que simplemente no disfruta de este deporte tanto como antes.

Las razones de las dificultades de Bellingham podrían ser múltiples. La obvia es la introducción de Kylian Mbappe a este equipo, el equivalente futbolístico a tomar un plato de pasta realmente bueno y rallarle una trufa de alta gama. ¿Intrigante? Claro. ¿Necesario? Absolutamente no. Ha desajustado todo, y Bellingham es quizás el que más ha sufrido. Parte de esto también se debe a él. Las actuaciones individuales han sido deficientes. Ese hecho no se puede evitar. Y quizás de manera más amplia, hay una verdadera nube sobre Madrid en este momento. Las sensaciones son malas. Los trofeos no están aquí.

Momento perfecto, entonces, para que jueguen contra Barcelona en lo que seguramente es el partido más importante de la temporada, un choque de Liga que podría redimir la segunda temporada de Bellingham o asegurar que sea una campaña para olvidar.