PSG pagará 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras el fallo judicial
Mbappé gana la batalla legal
La prolongada y tensa disputa financiera entre el Paris Saint-Germain y su exfigura Kylian Mbappé alcanzó un punto clave en los tribunales. El Tribunal de lo Social de París falló a favor del ahora delantero del Real Madrid y ordenó a los campeones franceses pagar más de 60 millones de euros correspondientes a salarios y primas pendientes.
Pese a la contundencia del dictamen, el PSG respondió con firmeza y dejó entrever que el conflicto aún no ha terminado. Aunque el club confirmó que cumplirá de inmediato con el pago, también insinuó que podría recurrir la decisión, abriendo la puerta a una nueva etapa del enfrentamiento legal.
El fallo, emitido el martes, respalda la postura de Mbappé, quien sostenía que el club lo privó de tres meses de salario y de varios bonos durante los convulsos meses finales de su etapa en el Parc des Princes. Si bien la ejecución del pago es inmediata, la reacción del PSG deja claro que la ruptura entre ambas partes sigue lejos de cerrarse definitivamente.
PSG emite un comunicado desafiante
En un comunicado difundido tras el veredicto, el Paris Saint-Germain confirmó que ejecutará de inmediato el fallo, aunque reiteró su convicción de haber actuado conforme a derecho durante todo el proceso.
“El Paris Saint-Germain toma nota de la decisión del Conseil des Prud’hommes de París, la cual será ejecutada, sin perjuicio del derecho del club a presentar una apelación. El PSG siempre ha actuado de buena fe y con integridad, y continuará haciéndolo”, señaló la institución.
El comunicado concluye subrayando que el club “mira ahora hacia el futuro, apoyado en la unidad y el éxito colectivo, y desea al jugador lo mejor en el resto de su carrera”.
El desglose de los 60 millones de euros
El fallo del tribunal ofrece un desglose minucioso de las cantidades que el Paris Saint-Germain retuvo a Kylian Mbappé durante la primavera de 2024, periodo en el que la relación entre el jugador y el presidente Nasser Al-Khelaifi se deterioró de forma definitiva. El monto total incluye salarios impagos, un bono de lealtad, un bono de “ética” y los correspondientes pagos por vacaciones asociados a cada concepto.
La mayor parte de la sentencia corresponde a la última cuota de su bono de fichaje. El tribunal ordenó al PSG abonar 36.666.680 euros brutos como tercer y último pago de ese bono, además de 3.666.666 euros adicionales en concepto de vacaciones vinculadas a dicha cantidad.
Asimismo, la resolución confirmó que Mbappé no percibió su salario habitual durante los últimos tres meses de contrato. Por ello, el club fue condenado a pagar 17.250.000 euros en sueldos atrasados correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, más 1.725.000 euros por vacaciones asociadas.
De manera llamativa, y pese a las acusaciones de “mala fe” vertidas por el club durante el proceso, el tribunal también ordenó el pago del denominado “bono de ética”. Esta cláusula, habitual en los contratos modernos, premia la conducta profesional y el respeto a los valores institucionales. En este apartado, Mbappé recibirá 1,5 millones de euros por los meses de abril a junio de 2024, además de 150.000 euros adicionales en concepto de vacaciones.
Una humillación pública
En una resolución que supone un golpe final para el Paris Saint-Germain, el tribunal no solo ordenó la restitución económica, sino que también impuso una medida de transparencia pública sin precedentes para el club.
Como parte de la sentencia, el PSG deberá publicar un resumen del fallo en la página principal de su sitio web oficial, donde deberá permanecer visible durante un mes a partir de la notificación formal. Para una institución extremadamente cuidadosa con su imagen de marca global, verse obligada a exhibir un aviso legal que confirma la retención indebida de salarios a su jugador estrella representa un serio golpe reputacional.
La defensa del PSG se sustentó en la existencia de un supuesto acuerdo verbal alcanzado entre Mbappé y Nasser Al-Khelaifi en agosto de 2023. Según el club, el futbolista habría aceptado renunciar a ciertos bonos a cambio de salir libre y evitar una pérdida económica total tras su marcha al Real Madrid.
No obstante, al no existir una modificación contractual firmada, el tribunal dio prevalencia al contrato escrito por encima de las promesas verbales en disputa. Este criterio coincide con resoluciones previas —aunque no vinculantes— de la Ligue de Football Professionnel (LFP), que ya había recomendado al PSG cumplir con los pagos pendientes.
Aunque el club ha confirmado que ejecutará el pago, su advertencia de que “se reserva el derecho de apelar” abre la puerta a que el conflicto se prolongue. Una eventual apelación trasladaría el caso a una instancia superior y podría alargar la batalla legal un año más o incluso más.
Por ahora, el balance es claro: Mbappé se apunta una victoria contundente, y su cuenta bancaria está a punto de recibir un ingreso cercano a los 60 millones de euros, justo en la antesala de las fiestas navideñas.
