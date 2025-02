Próximo club de Paul Pogba: regreso al Manchester United, enlace en la MLS con Lionel Messi u Olivier Giroud y las ocho opciones de transferencia gratuita para el ganador de la Copa del Mundo de Francia después de que finalice la sanción por dopaje - Ranking

El experimentado centrocampista busca un nuevo comienzo tras un periodo turbulento fuera del campo, y probablemente no le faltarán ofertas.

¡Paul Pogba finalmente está de regreso! La suspensión por dopaje de 18 meses del ex astro del Manchester United y la Juventus termina en marzo, momento en el que podrá firmar con un nuevo club como agente libre.

Pogba fue inicialmente suspendido por cuatro años después de dar positivo por dehidroepiandrosterona (DHEA), pero la sanción se redujo en noviembre tras su apelación parcialmente exitosa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El francés fue posteriormente liberado de su contrato con la Juventus, poniendo fin a su miserable segunda etapa en Turín, y desde entonces ha estado entrenándose duro para ponerse en forma.

La pregunta es: ¿quién se arriesgará con un jugador enigmático que cumplirá 32 años el próximo mes y no ha jugado un partido competitivo desde septiembre de 2023? Pogba dio una actualización sobre su situación a finales de enero, diciéndole al streamer de Twitch AmineMaTue: "Hay propuestas, luego hay cosas interesantes, y cosas no tan interesantes. ¿Un club que juegue en la Liga de Campeones? ¿Por qué no? Si surge, por supuesto, ¿por qué no? Siempre queremos estar en los mejores clubes. Después de eso, no depende de mí, depende de muchas otras cosas."

Pogba también expresó su deseo de ganarse un regreso a la selección nacional de Francia, pero eso no será una tarea fácil, especialmente si tiene que conformarse con un club que no pueda ofrecer fútbol de la Liga de Campeones. Eso no quiere decir que no haya esperanza para el ganador de la Copa del Mundo, ya que en su mejor momento sigue siendo uno de los centrocampistas más talentosos del negocio.

El primer paso es recuperar la forma física completa. Pogba no ha jugado regularmente desde su penúltima temporada en el United debido a una multitud de lesiones, y necesita la plataforma para demostrar que aún puede manejar las demandas físicas del fútbol de alto nivel antes de pensar en cosas más grandes.

