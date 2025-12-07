Propietario de club de la Premier League niega acusaciones tras supuesta red de apuestas de 600 millones de libras

A principios de esta semana, Bloom fue acusado de dirigir un “sindicato de apuestas secreto” valorado en £600 millones, utilizando algunas cuentas que supuestamente pertenecían a un exjefe de personal del parlamentario de Reform UK, Nigel Farage. Además, The Guardian afirmó que Bloom sería el jugador profesional conocido como “John Doe”, mencionado en un caso legal en Estados Unidos donde los investigadores buscan identificar a un apostador anónimo detrás de una racha de ganancias millonarias.

La Asociación de Fútbol prohíbe que los propietarios de clubes apuesten en partidos o competiciones que involucren a su propio equipo. Aun así, Bloom es uno de varios dueños autorizados a seguir apostando en otros torneos y encuentros, amparado por una política de 2014 que lo permite.

Ahora, el hombre de 55 años, jugador profesional y director de Starlizard —una consultoría de apuestas deportivas con sede en Londres valorada en £600 millones—, ha intentado aclarar la situación.