El presidente del Inter y el alcalde de Milán critican a los fiscales en medio de una investigación por 'manipulación de licitaciones' en la venta de San Siro por 197 millones de euros
El histórico acuerdo de San Siro bajo escrutinio
Milan e Inter completaron la compra de €197 millones del Estadio San Siro y los terrenos circundantes al Municipio de Milán, poniendo fin a 77 años de propiedad municipal. El acuerdo es un hito histórico que permite a ambos clubes de la Serie A avanzar con los planes para un nuevo y moderno estadio diseñado por Foster + Partners y MANICA Architecture. Foster + Partners es la misma empresa que está trabajando en el nuevo estadio del Manchester United, que se dice que será el estadio de fútbol más grande del Reino Unido.
Pero las celebraciones pronto se vieron empañadas por la controversia. Justo una hora después de que se firmara la escritura, la oficina del fiscal de Milán anunció una investigación sobre presunta manipulación de ofertas durante el proceso de venta. El presidente del Inter, Marotta, expresó su frustración en el Football Business Forum, diciendo: “La escritura se firmó al mediodía, y una hora después, se abrió la investigación. Esto es Italia.”
Calificando el acuerdo como “un evento histórico” y “un paso hacia la autosuficiencia financiera”, Marotta criticó el momento de la investigación como simbólico de la burocracia lenta de Italia en comparación con la eficiencia de Europa.
Los funcionarios se oponen a los fiscales.
Marotta no estaba solo en sus críticas. El alcalde de Milán, al regresar de Brasil, se dirigió por primera vez a la investigación, defendiendo el papel de la ciudad en la transacción. "Hicimos todo correctamente, respetando las normas. Una vez que recibimos la expresión de interés, mantuvimos la licitación abierta durante el tiempo necesario", dijo Sala durante el evento Lombardía en el Corazón del Desafío Olímpico.
El Ministro de Deportes, Andrea Abodi, también hizo eco de sus preocupaciones, enfatizando que los proyectos de infraestructura en curso en Italia, incluyendo la remodelación de San Siro y los preparativos para la Euro 2032, se estaban llevando a cabo de manera transparente y en interés público.
"De repente, está pasando algo que no ha ocurrido durante 30 años, y no solo concierne a la Euro 2032: en Italia tenemos una docena de obras abiertas que gestionaremos con el comisionado extraordinario Sessa, y creo que este es un resultado extraordinario. Lo que se ha hecho en Milán tiene un valor significativo, más allá de su dimensión económica, porque busca mejorar la ciudad y la nación, a diferencia de alguien que, en nivel político o judicial, intenta cuestionar un camino que es de interés para todos."
La investigación se centra en si otros postores alternativos, incluyendo al promotor Claudio Trotta del Comité Si Meazza, fueron excluidos injustamente de participar debido a un plazo de licitación inusualmente corto. Trotta alegó que “otros consorcios nunca tuvieron una oportunidad justa”, lo que llevó a los fiscales a abrir investigaciones formales.
El símbolo de la ciudad entra en manos de Inter y Milan
La venta del San Siro marca el fin de 77 años de control municipal y el comienzo de una nueva era de propiedad privada en el fútbol italiano. Construido en 1926 y ampliado a lo largo de las décadas, el San Siro, conocido oficialmente como el Stadio Giuseppe Meazza, ha albergado Copas del Mundo, finales de la Liga de Campeones y numerosos derbis, convirtiéndose en un símbolo de la identidad milanesa.
Según los términos de la venta, ambos clubes continuarán compartiendo el estadio existente hasta que se complete la nueva arena de 71,500 asientos, que se espera esté lista antes de la Eurocopa 2032. La remodelación incluye espacios verdes, áreas comerciales e instalaciones de ocio, convirtiendo el sitio en un centro de entretenimiento moderno.
Tanto el Milan como el Inter ven el movimiento como vital para revitalizar la competitividad global de la Serie A. Su declaración conjunta calificó la adquisición como “un nuevo capítulo para la ciudad de Milán y el fútbol italiano.” Para los aficionados, sin embargo, es agridulce, progreso al costo de la nostalgia.
Aun así, los líderes del club sostienen que el nuevo estadio es esencial, argumentando que les permitiría convertirlo en una fuente de ingresos mucho mayor, lo cual es necesario hoy en día con lo modernizado que se ha vuelto el deporte últimamente. El presidente del Milan, Paolo Scaroni, reconoció la resistencia emocional, diciendo: “Fue un proceso difícil, no solo por la burocracia, sino también porque la gente no quería un nuevo estadio por nostalgia. Pero hoy, si alguien quiere ir a San Siro, es casi aterrador, cuando no hay partido, está casi desierto. Y en cambio, queremos un estadio que pueda albergar algo todos los días.”
El camino por delante para los clubes de la Serie A
Mientras la investigación se avecina, ambos clubes siguen adelante. El proyecto del nuevo estadio, estimado entre 1.2-1.5 mil millones de euros, tiene como objetivo cumplir con los más altos estándares de la UEFA, generar ingresos durante todo el año y reflejar objetivos de sostenibilidad. Diseñado por arquitectos de renombre mundial, la arena retendrá homenajes al legado del antiguo San Siro mientras adopta un modelo futurista centrado en los aficionados.
A pesar del optimismo, persisten los desafíos. La demolición de un hito icónico ha generado resistencia pública, mientras que la incertidumbre legal podría retrasar la construcción. El cronograma de licitación comprimido, que duró poco más de un mes, sigue siendo el centro de la investigación. Aun así, las autoridades de la ciudad mantienen que el proceso fue “transparente y cumplió con todos los requisitos legales y procedimentales.”
