Tom Maston y Nicolás De Marco

Predicciones de Premier League: Arne Slot se acerca al despido del Liverpool mientras Andoni Iraola muestra por qué es el reemplazo ideal de Pep Guardiola para el Manchester City

Con la carrera por el título habiendo oscilado de un lado a otro, mientras que la batalla por los cuatro primeros puestos y el descenso están tan abiertas como lo han estado en años, la Premier League se está volviendo cada vez más difícil de predecir. Claro, aún hay algún partido que sigue el libro de forma, pero varios equipos están demostrando ser difíciles de identificar y de prever qué esperar de ellos en cada partido.

Como tal, saber qué forma tomará el ciclo de noticias es una incógnita al comienzo de una jornada de partidos. Controversias arbitrales, declaraciones escandalosas de entrenadores e incluso las reacciones de comentaristas famosos pueden marcar la narrativa alrededor de la máxima categoría del fútbol inglés, por lo que es difícil saber qué dominará las portadas de los periódicos, las páginas de inicio de los sitios web y los programas de reacción de los aficionados en las horas y días siguientes.

Eso no nos ha detenido en GOAL de intentarlo, sin embargo. En lugar de simplemente predecir los resultados del fin de semana, hemos mirado en nuestras bolas de cristal para averiguar qué titulares estarán leyendo y clicando ustedes, los aficionados, mientras asimilan la última acción de la Premier League...

    'Slot se desliza hacia la salida de Anfield'

    Liverpool ha perdido seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, con el ya criticado Arne Slot habiendo atraído más atención no deseada sobre sí mismo después de que básicamente sacrificó las esperanzas de los Reds de progresar en la Carabao Cup al descansar a la mayoría de sus titulares habituales para el enfrentamiento del miércoles contra Crystal Palace. El resultado fue una derrota en casa completamente predecible por 3-0, y la única manera en que Slot puede rescatar una prensa positiva de su controvertida decisión de selección es supervisar una mejora en los resultados antes del parón internacional de noviembre.

    Ciertamente no habría elegido los próximos partidos de Liverpool si estuviera buscando rutas sencillas hacia la victoria, con el partido en casa del sábado contra Aston Villa seguido de un enfrentamiento por la Liga de Campeones con el Real Madrid y luego una visita al Etihad Stadium para enfrentar al Manchester City. Dado el nivel de rendimiento que Liverpool está produciendo actualmente, hay un mundo donde las derrotas siete, ocho y nueve de la temporada llegan en los próximos 10 días.

    Slot está buscando desesperadamente una solución, como lo demuestra el hecho de que desplegó una formación 4-4-2 contra Eintracht Frankfurt en el último partido europeo de los Reds, mientras igualó el 3-4-3 de Palace a mitad de semana con poco efecto. Encontrar un sistema que saque lo mejor de su nueva y carisima plantilla probablemente hará o deshará el mandato de Slot, y los signos actuales sugieren que eventualmente será lo último.

    Ciertamente Villa llega a Merseyside con un ánimo optimista después de tres victorias consecutivas en la liga, la más reciente de las cuales fue sobre el Man City la semana pasada, y aunque Unai Emery ha tenido sus propios problemas para sacar lo mejor del talento ofensivo que tiene disponible, el encuentro del sábado presenta a jugadores como Ollie Watkins y Morgan Rogers la oportunidad de volver a encarrilar sus temporadas.

    Como tal, esperamos que la miseria que rodea a Liverpool se mantenga, y dado los partidos que tienen por delante, comenzarán a surgir preguntas sobre cuánto tiempo más puede sobrevivir Slot, el hombre que entregó el título de la Premier League de manera tan contundente hace seis meses, si las cosas no mejoran.

    'Maresca pierde el control de un Chelsea inmaduro'

    Slot no es el único entrenador de los 'Big Six' que está sintiendo la presión, ya que Enzo Maresca también está siendo criticado por sectores del apoyo del Chelsea después del inicio inconsistente de los Blues en una campaña que prometía mucho tras el éxito del Mundial de Clubes. La derrota de último minuto del sábado ante el recién ascendido Sunderland ha dejado a los ganadores de la Conference League rezagados en el noveno lugar de la tabla, y aunque ganaron en la Carabao Cup a mitad de semana, tuvieron que sobrevivir a un susto formidable mientras los Wolves luchaban en Molineux.

    Un viaje la noche del sábado para enfrentarse a los rivales Tottenham es lo siguiente en la agenda para el equipo de Maresca, y usualmente una visita al norte de Londres sería exactamente el tónico para los Blues dados los resultados recientes, ya que han ganado seis de sus ocho partidos en el Tottenham Hotspur Stadium desde que se abrió en 2019, anotando cuatro goles en cada una de sus dos últimas victorias allí. Sin embargo, las actuaciones actuales del Chelsea, junto con sus continuos problemas de disciplina, sugieren que hay una oportunidad para que el equipo de Thomas Frank siga hiriendo a los Blues.

    Espera que este partido sea tenso dado lo importante que es el enfrentamiento para ambos equipos, y apostamos a que los Spurs salgan ganando por poco mientras el Chelsea termina el partido con nueve hombres. Si eso se desarrolla, las críticas podrían intensificarse para Maresca antes de mucho tiempo.

    'Mbeumo podría ser el fichaje de la temporada'

    Las caídas respectivas de Liverpool y Chelsea han abierto la puerta a que otros se coloquen en la lucha por los lugares entre los cuatro primeros, y el Manchester United ya parece estar bien posicionado para empujar hacia la clasificación para la Champions League tras tres victorias consecutivas del equipo de Ruben Amorim. Bryan Mbeumo ha marcado tres goles y asistido en otro durante ese período, mostrando que va bien encaminado a justificar su tarifa de transferencia inicial de £65 millones ($85.5m).

    A pesar de haber salido de una temporada con 20 goles en Brentford y del interés de otros, ese desembolso parecía un poco elevado en ese momento, pero Mbeumo ha demostrado ser un ajuste ideal para el sistema de Ruben Amorim mientras establece una fuerte relación con el carrilero Amad Diallo. La combinación de la pareja ha sido tan efectiva que Amorim ya tiene que responder preguntas sobre cómo serán reemplazados cuando se dirijan a la Copa Africana de Naciones en diciembre.

    Por ahora, Mbeumo tendrá en la mira la defensa de Nottingham Forest, y el internacional camerunés se sentirá con confianza de mantener su fuerte forma frente al gol. Otros dos goles para derribar a los luchadores de Sean Dyche incluso harán que algunos pregunten si Mbeumo debería ser considerado el fichaje de la temporada hasta ahora.

    'El Man City necesita hacer su movimiento por Iraola lo antes posible'

    Al otro lado de la ciudad desde Old Trafford, el supuesto renacimiento del Manchester City ha sido un proceso lento hasta ahora, con el impresionante récord de goles de Erling Haaland llevando al equipo de Pep Guardiola. El noruego se perdió la victoria de mitad de semana en la copa contra el Swansea City tras no marcar contra el Villa el fin de semana pasado, pero debería estar de vuelta en acción cuando el City reciba al Bournemouth el domingo.

    Los Cherries llegan al fin de semana en segundo lugar en la tabla después de un comienzo de campaña notable que los ha visto en una racha de ocho partidos invictos tras su derrota en la noche de apertura en Liverpool. A pesar de perder a su portero titular y tres cuartas partes de su defensa preferida durante el verano, Andoni Iraola ha mantenido el momentum positivo que ha construido en el estadio Vitality, con Antoine Semenyo emergiendo como uno de los jugadores más peligrosos en ataque de la división, mientras que el delantero adolescente Eli Junior Kroupi ha comenzado a encontrar su ritmo frente al gol.

    Como tal, es poco probable que el City tenga todo a su favor en el Etihad, y estamos prediciendo un empate 2-2 que dejará al panel de Super Sunday entusiasmado al punto que Iraola terminará el día siendo considerado como el hombre ideal para reemplazar a Guardiola cuando el catalán finalmente deje su cargo.

    'Denle el trofeo al Arsenal ya'

    Los aficionados del Arsenal que estén leyendo estas predicciones podrían haber notado que estamos apostando a que varios de sus principales rivales por el título perderán más puntos, abriendo así la puerta para que los Gunners tomen un control aún más fuerte en la batalla por terminar en la cima de la clasificación. El equipo de Mikel Arteta no necesita una segunda invitación en este momento, y sería una sorpresa si no lograran una victoria cómoda sobre el Burnley el sábado.

    Los Clarets de Scott Parker llegan a este partido tras ganar partidos consecutivos contra el Leeds United y Wolves, pero no podrán manejar el salto en calidad cuando los líderes de la liga lleguen a Turf Moor, y una derrota sin goles es casi inevitable dado el récord defensivo del Arsenal últimamente, después de convertirse en el primer equipo de la máxima categoría inglesa en ganar seis partidos en un mes calendario sin conceder un gol.

    Arteta y sus jugadores terminarán el fin de semana cinco puntos claros en la cima de la tabla, y ocho y 10 puntos por delante de City y Liverpool, respectivamente, lo que significa que ya serán coronados campeones por muchos analistas y periodistas por igual.

    'La caída del Fulham destacada por Pereira y los Wolves'

    El gran partido en la parte inferior de la tabla este fin de semana ve a los Wolves, sin victorias, viajar para enfrentarse a Fulham, que han pasado algo desapercibidos al caer al 17.º puesto durante el primer cuarto de la campaña.

    El equipo de Marco Silva golpeó a varios de los equipos principales la temporada pasada mientras luchaban por la clasificación europea, y a pesar de una ventana de transferencias de verano tranquila, se esperaba que volvieran a estar cómodamente en la mitad de la tabla. En cambio, han acumulado solo ocho puntos de sus primeros nueve juegos, tres de los cuales ganaron con goles en tiempo de descuento, y solo superaron a Wycombe Wanderers en penales en la Carabao Cup esta semana. 

    Mientras tanto, los Wolves han fallado en registrar una victoria en sus primeros nueve juegos de liga por segunda temporada consecutiva, y hay más razones para preocuparse esta vez dada la difícil situación que Gary O'Neil enfrentó al ver a su equipo jugar contra nueve de los equipos que eventualmente terminarían en el top 10 de la primera división para comenzar la campaña 2024-25. El equipo actual de Vitor Pereira, por el contrario, ya ha perdido contra cada uno de los tres recién ascendidos (dos de ellos en casa), aunque ha habido algunos signos positivos en cómo se han recuperado de malos inicios contra Burnley y Chelsea la semana pasada, incluso si cada partido terminó en una derrota estrecha.

    Wolves podrán llevar el impulso positivo que han tomado de esos juegos al enfrentamiento del sábado y asegurar la victoria en Craven Cottage. Fulham mostró una propensión a perder puntos en casa ante los equipos más pequeños de la liga la temporada pasada, incluidos empates con Southampton e Ipswich Town, y nuevamente no logrará recoger tres puntos cuando se espera que lo hagan este fin de semana.