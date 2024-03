Power Rankings de la Copa América 2024: Lionel Messi y Argentina se mantienen como favoritos mientras Endrick impulsa a Brasil hacia arriba y el USMNT presenta su caso

Norte y Sudamérica están listos para enfrentarse este verano, ¿pero qué equipos están en buena forma de cara al torneo internacional?

Las Américas se unirán en el verano del 2024, y qué ocasión será. La Copa América regresará a los Estados Unidos, ya que los equipos nacionales de Conmebol y Concacaf se enfrentarán para determinar el mejor equipo en el hemisferio occidental.



Será un torneo con una gran cantidad de estrellas. Lionel Messi y Argentina serán los protagonistas, por supuesto, y con razón. El legendario atacante liderará a su equipo en este torneo no solo como campeones actuales de la competencia, sino también como campeones del mundo después de conquistar el título en Qatar. Messi y Argentina no han mirado hacia atrás desde entonces, demostrándose como la potencia del fútbol internacional.



Aún así, no es solo Messi y compañía, ya que Argentina tendrá que sobrevivir a un maratón para conseguir otra Copa América. Brasil está cargado de estrellas como siempre, mientras que equipos como Uruguay y Colombia están en ascenso. A lo anterior, hay que añadir la presencia de los representantes de Concacaf como Estados Unidos y México, y todo está listo para un torneo emocionante.



Pero, ¿cómo se está formando el campo? GOAL clasifica a los equipos que participarán en el torneo...



Actualización anterior: 7 de diciembre de 2023.