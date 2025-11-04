Revelado: Por qué Manchester United y Aston Villa descartaron el préstamo de Endrick mientras la estrella del Real Madrid se acerca al Lyon

Endrick hizo su tan esperado regreso a la acción para el Madrid el fin de semana pasado, entrando como suplente al final de la goleada del club sobre el Valencia en La Liga. La aparición marcó su primera en cinco meses tras recuperarse de una lesión, pero los informes sugieren que la situación del delantero en el Santiago Bernabéu sigue sin cambios.

Según Fabrizio Romano, los Blancos están finalizando los detalles de un acuerdo que verá a Endrick unirse al Lyon de la Ligue 1 en un préstamo a corto plazo. Las negociaciones entre los dos clubes se describen como estando en una etapa avanzada, con solo un revés inesperado que podría descarrilar el acuerdo. El movimiento vería a Endrick pasar seis meses en Francia, sin opción de compra incluida en el acuerdo, un factor clave en el proceso de toma de decisiones del Real Madrid que dejó fuera a clubes como el United y el Villa de competir por su firma, ya que los clubes de la Premier League querían que se incluyera una opción de compra, según informó ESPN Brasil.