NXGN 2025: Echeverri, Mastantuono y las ocho grandes promesas del fútbol argentino

C. Echeverri

Las listas NXGN vuelven este año, destacando a los jóvenes talentos nacidos desde el 1 de enero de 2006.

Es casi imposible que un chico que nace en Argentina no sueñe en algún momento de su infancia con ser el próximo Lionel Messi. Incluso sabiendo que no habrá nadie como el 'GOAT' de Rosario, porque soñar no cuesta nada. Ese anhelo lo tienen millones de pibes en la tierra de los campeones del mundo, pero sólo un ínfimo porcentaje llegará a vivir de este deporte.

Las listas anuales de NXGN regresan en 2025, con GOAL clasificando a las mayores promesas del fútbol mundial en ambas ramas. Este enorme reconocimiento ha sido recibido en el pasado por figuras como Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho y Lena Oberdorf, quienes fueron nombrados los mejores futbolistas jóvenes del planeta en su momento.

La edición masculina de NXGN 2025 reúne a talentos de los cinco continentes y 23 países distintos, destacando a jugadores ya consolidados en sus selecciones, ganadores de títulos y promesas llamadas a brillar en las grandes competiciones durante los próximos años. Sin embargo, ahora es el turno de repasar a los ocho mejores prospectos del fútbol argentino. ¿Conoces a todos?

Sin más preámbulos, aquí está la lista NXGN 2025 con los mejores talentos nacidos en Argentina a partir del 1 de enero de 2006…